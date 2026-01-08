रात को ड्यूटी पर थे ASI अजय कुमार पांडेय, अचानक सीने में उठा तेज दर्द और फिर हो गई मौत

Bagaha News: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां बगहा पुलिस जिला के सेमरा थाना में 112 पुलिस में पदस्थापित ASI अजय कुमार पाण्डेय की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गईं है. इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है. मिली जानकारी के अनुसार, जमादार अजय कुमार पाण्डेय नियमित ड्यूटी पर तैनात रहते थे. जो बुधवार (7 जनवरी) की रात भी ड्यूटी कर रहें थे.

ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद थाना में मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल स्थिति को गंभीर समझते हुए उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उनकी जांच के बाद डॉ. संजय कुमार गुप्ता ने दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु की पुष्टि कर दी.

पुलिस विभाग में शोक की लहर

अनुमंडलीय अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. डॉक्टर के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का प्रतीत होता है. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. इस दुखद घटना की खबर फैलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है की सेमरा थाना सहित बगहा पुलिस जिला के अधिकारी और जवान गहरे सदमे में हैं. सभी ने उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और मिलनसार अधिकारी के रूप में याद किया.

पूर्णिया जिले के रहने वाले थे जमादार

इधर घटना की जानकारी मृत जमादार के परिजनों को दे दी गई है. पुलिस प्रशासन की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया है. बता दें कि मृत जमादार मूल रूप से पूर्णिया जिला के निवासी थे.

उनके असामयिक निधन से न सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि पूरे पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है. पुलिस विभाग की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की गई है. खुद DIG में प्रोन्नत बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज और बगहा SDPO कुमार देवेंद्र के अलावा रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

