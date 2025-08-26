बेतिया मेला में शराब और कबाब की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को दी सूचना
बेतिया मेला में शराब और कबाब की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को दी सूचना

बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के मेला में शराबबंदी के बावजूद सरेआम शराब और कबाब बेचे गए. ठेले वाला मुकेश कुमार करीब 20 लीटर देशी शराब और कबाब बेच रहा था. ग्रामीणों ने शराब पकड़कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शराब और ठेला बरामद किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:25 PM IST

बेतिया मेला में शराब की खुली बिक्री
बेतिया मेला में शराब की खुली बिक्री

बेतिया से बड़ी खबर है कि शराबबंदी के बावजूद मेला में सरेआम शराब और कबाब बेचे जा रहे थे. घटना नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगांवा मिश्रा टोला की है. रामजनकी मंदिर के समीप लगे मेला में ठेला वाला मुकेश कुमार शराब और कबाब बेच रहा था. उसने अपने ठेले पर करीब 20 लीटर देशी शराब रखी थी और इसे कबाब के साथ बेच रहा था. इस मेला में हजारों की भीड़ जुटी थी और स्थानीय लोग इस खुले उल्लंघन से नाराज थे.

स्थानीय ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ विरोध जताया और मुकेश कुमार से शराब पकड़ कर पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की कार्रवाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शराब और ठेला बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों को बता रहे हैं कि मेला में शराब और कबाब खुलेआम बिक रहे थे.

वीडियो में एक पुलिसकर्मी फोन पर बता रहा है कि शराब मुकेश कुमार का है और उसे पहले से पुलिस पहचानती थी. अब सवाल उठता है कि शराबबंदी के बावजूद मेला में यह सब कैसे संभव हो पाया. शिकारपुर थाना के थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह के नाम के बावजूद शराब कारोबारी दिन के उजाले में हजारों की भीड़ के सामने शराब और कबाब बेच रहा था.

इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का यह दायित्व था कि मेला में शराबबंदी का पालन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन ग्रामीणों की मदद के बिना इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई नहीं हो पाई. अब पुलिस ने ठेला और शराब बरामद कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

इनपुट - धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- Patna News: ज्ञान भवन के बाहर हंगामा, BJP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

Bettiah news

