बेतिया मेला में शराब और कबाब की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को दी सूचना

बेतिया से बड़ी खबर है कि शराबबंदी के बावजूद मेला में सरेआम शराब और कबाब बेचे जा रहे थे. घटना नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगांवा मिश्रा टोला की है. रामजनकी मंदिर के समीप लगे मेला में ठेला वाला मुकेश कुमार शराब और कबाब बेच रहा था. उसने अपने ठेले पर करीब 20 लीटर देशी शराब रखी थी और इसे कबाब के साथ बेच रहा था. इस मेला में हजारों की भीड़ जुटी थी और स्थानीय लोग इस खुले उल्लंघन से नाराज थे.

स्थानीय ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ विरोध जताया और मुकेश कुमार से शराब पकड़ कर पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की कार्रवाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शराब और ठेला बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों को बता रहे हैं कि मेला में शराब और कबाब खुलेआम बिक रहे थे.

वीडियो में एक पुलिसकर्मी फोन पर बता रहा है कि शराब मुकेश कुमार का है और उसे पहले से पुलिस पहचानती थी. अब सवाल उठता है कि शराबबंदी के बावजूद मेला में यह सब कैसे संभव हो पाया. शिकारपुर थाना के थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह के नाम के बावजूद शराब कारोबारी दिन के उजाले में हजारों की भीड़ के सामने शराब और कबाब बेच रहा था.

इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का यह दायित्व था कि मेला में शराबबंदी का पालन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन ग्रामीणों की मदद के बिना इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई नहीं हो पाई. अब पुलिस ने ठेला और शराब बरामद कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

इनपुट - धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- Patna News: ज्ञान भवन के बाहर हंगामा, BJP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!