बगहा में असम के सीएम के खिलाफ उबाल, मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

बिहार के बगहा में जिला कांग्रेस कमेटी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने त्रिलोकी आश्रम के पास मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की. कांग्रेस का आरोप है कि हेमंत विश्व शर्मा ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है.
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बिहार के बगहा से राजनीतिक उबाल की खबर सामने आई है, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले त्रिलोकी आश्रम परिसर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया.
बगहा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से त्रिलोकी आश्रम परिसर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और रामनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नरेश राम ने की. इस बैठक में संगठन की मजबूती और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक समाप्त होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का पुतला दहन किया. इस दौरान एनएच 727 (गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क) के किनारे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेसियों के इस भारी विरोध का मुख्य कारण असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित रूप से इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है. बगहा के कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीति का गिरता स्तर बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है.
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जिलाध्यक्ष नरेश राम ने दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहा कि किसी भी दल के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गाली-गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग अनुचित है. इससे न केवल सामाजिक माहौल बिगड़ता है बल्कि देश की राजनीतिक शुचिता भी प्रभावित होती है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक असम के मुख्यमंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, उनका विरोध जारी रहेगा. प्रदर्शन के दौरान उमेश गुप्ता, दिनेश यादव, गजेंद्र साह और शारदा देवी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.