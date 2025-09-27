Advertisement
धूप में सिर जलता है, बरसात में भीगती किताबें…19 साल से खुले आसमान तले पढ़ाई करने को मजबूर हैं बगहा के मासूम बच्चे

पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा एक प्रखंड के पहाड़ी मझौआ प्राथमिक विद्यालय में 2006 से आज तक भवन नहीं बना. 155 बच्चे और सात शिक्षक खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव तले पढ़ाई करने को मजबूर हैं. गर्मी और बरसात में पढ़ाई बाधित होती है और बच्चों की जान को खतरा रहता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:30 PM IST

पश्चिम चम्पारण का पहाड़ी मझौआ स्कूल आज भी भवन और शौचालय से महरूम
पश्चिम चम्पारण का पहाड़ी मझौआ स्कूल आज भी भवन और शौचालय से महरूम

बिहार में शिक्षा विभाग लगातार दावे करता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जा रही है. नई योजनाओं और प्रयोगों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही जाती है. लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर बिल्कुल अलग है. पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा एक प्रखंड के पहाड़ी मझौआ प्राथमिक विद्यालय की हालत इस दावे की पोल खोल रही है. यहाँ आज भी बच्चे और शिक्षक खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों का कहना है कि तेज धूप में सिर जलने लगता है और बरसात में किताबें भीग जाती हैं. इसके बावजूद वे हर रोज स्कूल आते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी है. यह बच्चों का जज्बा है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही भी है कि 19 साल बाद भी स्कूल को भवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं.

यह प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2006 में सृजित किया गया था. उस समय उम्मीद थी कि जल्द ही विद्यालय भवन बनेगा और बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करेंगे. लेकिन हकीकत यह है कि आज तक स्कूल के लिए न तो भूमि आवंटित हो सकी है और न ही भवन निर्माण हुआ है. 2008 में भवन निर्माण के लिए राशि आई थी लेकिन जमीन विवाद और अतिक्रमण के कारण काम शुरू नहीं हो सका. नतीजा यह हुआ कि पैसे वापस विभाग को लौट गए और स्कूल भवन आज तक अधूरा सपना ही रह गया.

विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक लगभग 155 बच्चे नामांकित हैं और सात शिक्षक तैनात हैं. लेकिन इनके पास न तो क्लासरूम है और न ही ब्लैकबोर्ड की स्थायी व्यवस्था. शिक्षक मजबूरी में पेड़ की छांव तले बच्चों को पढ़ाते हैं. गर्मी में बच्चे बेहोश हो जाते हैं और बारिश के दिनों में पढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता है. कई बार प्रधानाध्यापक बच्चों को घर भेजने को मजबूर हो जाते हैं या पास के जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें शरण दिलानी पड़ती है.

इस स्थिति ने बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया है. खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने से अगर तेज आंधी-तूफान या बिजली गिरे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है. सवाल यह है कि इस अनहोनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा का यह मंदिर हर दिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर मजबूर है.

विद्यालय में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. छात्रों को खुले में शौच करने पर मजबूर होना पड़ता है. यह न केवल असुरक्षा की स्थिति पैदा करता है बल्कि खासकर छात्राओं के लिए शर्मिंदगी और भय का कारण बनता है. इससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है.

छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि वे वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं. हर बार नेता और अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही भवन बनेगा, लेकिन कुछ नहीं होता. अब उनका धैर्य टूट चुका है. उनका कहना है कि यह केवल स्कूल भवन का सवाल नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा का सवाल है.

प्रधानाध्यापक बैरिस्टर राम ने बताया कि 2008 में भवन निर्माण के लिए विभाग से राशि आई थी लेकिन जमीन विवाद और अतिक्रमण के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका. तब से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस वजह से बच्चों और शिक्षकों को खुले में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जो बेहद खतरनाक है.

बगहा एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरन शर्मा ने स्वीकार किया कि विद्यालय "भूमिहीन और भवनहीन" दोनों है. उन्होंने बताया कि भूमि विवाद के कारण भवन का निर्माण नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है और जल्द ही प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भवन निर्माण शुरू किया जाएगा. लेकिन यह "जल्द" शब्द पिछले 19 सालों से ही इस्तेमाल किया जा रहा है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 19 साल में प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं किया? अगर जमीन नहीं मिल पा रही थी तो बच्चों को किसी नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? शिक्षा विभाग और प्रशासन की यह लापरवाही न केवल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है बल्कि सरकारी दावों की सच्चाई भी सामने ला रही है.

इनपुट- इमरान अजीज

