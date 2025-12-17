Advertisement
How does HIV-AIDS spread: बगहा अनुमंडल क्षेत्र में 36 HIV मरीज मिले हैं. इनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. सरकार की ओर से हर 6 महीने में कैम्प लगाकर पीड़ितों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि HIV\AIDS कैसे फैलता हैं?

Dec 17, 2025, 01:05 PM IST

बगहा में HIV संक्रमित 36 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, जानें एड्स से बचाव की जरूरी बातें
How does HIV-AIDS spread: पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा में भैरोगंज स्थित एक गांव में HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं. HIV से पाड़ित मरीजों में 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी डॉक्टरों ने सफल डिलीवरी कराई है. डॉक्टरों की मानें तो जच्चा-बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य है. लेकिन एक ही गांव में इतनी बड़ी संख्या में HIV मरीज मिलने से डर का माहौल है. फिलहाल डॉक्टरों ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर HIV\AIDS क्या है और ये कैसे फैलता है. 

HIV\AIDS क्या है?
सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि HIV क्या होता है? बता दें कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है. खासतौर पर यह वायरस CD4 कोशिकाओं को शिकार बनाता है, जो संक्रमण से लड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. HIV संक्रमित व्यक्ति को शुरुआती समय में लक्षण महसूस हों, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार तो कई सालों तक लोग एचआईवी पॉजिटिव रह जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं चल पाता. ये वायरस शरीर में रहता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने लग जाता है. इस इन्फेक्शन का सही समय पर इलाज नहीं होता है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है.

अब ये जान लेते हैं कि AIDS क्या होता है? एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV इन्फेक्शन का सबसे गंभीर चरण होता है. बता दें कि ये कोई और बीमारी नहीं, बल्कि एचआईवी से लंबे समय तक रहने पर होने वाली बीमारी है. जब किसी एचआईवी पॉजिटिव का CD4 काउंट 200 से नीचे पहुंच जाता है तो उसे एड्स के रूप में माना जाता है. इस दौरान शरीर काफी कमजोर हो जाता है. 

HIV\AIDS कैसे होता है?
एचआईवी से संक्रमित या एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संक्रमित बॉडिली फ्लुइड (Bodily Fluids) के संपर्क में आने पर एड्स होता है. ये फ्लुइड्स खून, सीमेन (Semen), वजाइनल फ्लुइड्स, ब्रेस्टमिल्क या रेक्टल फ्लुइड के कारण हो सकता है. असुरक्षित सेक्स करने पर, संक्रमित व्यक्ति के साथ ओरल सेक्स करने पर या फिर एड्स से पीड़ित मां से बच्चे को भी एड्स हो सकता है. यह जन्म के दौरान या स्तनपान से भी फैल सकता है.

यह भी पढ़ें: बगहा में HIV विस्फोट से मचा हड़कंप, 3 एड्स पीड़ित गर्भवती महिलाओं की हुई सफल डिलीवरी

इससे कैसे बचें?
हर बार यौन संबंध के दौरान कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें. इसके अलावा, ओरल सेक्स के दौरान डेंटल डैम का उपयोग भी किया जा सकता है. कभी भी ड्रग इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई सुई, सिरिंज या अन्य उपकरण शेयर न करें. अनजान व्यक्ति से रक्त लेते समय HIV टेस्ट जरूर कराएं.  पर्सनल चीजें जैसे रेजर या टूथब्रश शेयर न करें. इससे भी ये बीमारी हो सकती है. इंफेक्शन का खतरा होने पर PrEP दवा लें, लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. संक्रमण के संपर्क में आने के 72 घंटों के अंदर PEP दवा भी लिया जा सकता है, इसके लिए भी डॉक्टर से सलाह लें.

