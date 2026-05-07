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बगहा में दहशत, VTR से भटककर आए तेंदुए ने पिपरासी में तीन लोगों को किया लहूलुहान

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटककर आए एक तेंदुए ने पश्चिम चंपारण के पिपरासी प्रखंड में तीन ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है. घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 07, 2026, 11:32 PM IST

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बगहा में तेंदुए ने पिपरासी में तीन लोगों को किया लहूलुहान
बगहा में तेंदुए ने पिपरासी में तीन लोगों को किया लहूलुहान

बिहार के बगहा से एक बड़ी और डरावनी खबर सामने आ रही है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटककर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया है. पश्चिम चंपारण के पिपरासी इलाके में गुरुवार की शाम चीख-पुकार मच गई. वीटीआर के मदनपुर वन क्षेत्र से निकलकर आए इस तेंदुए ने सबसे पहले मनिया छापर गांव की 35 वर्षीय चिरई देवी पर हमला किया, जो अपने दरवाजे पर बैठी थीं. इसके बाद खेत से काम कर लौट रही 25 वर्षीय रबीना खातून भी इसकी चपेट में आ गई. तेंदुए के हमले इतने जोरदार थे कि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, भीलोरवा टोला के मनोज शर्मा और धनपति देवी पर भी तेंदुए ने झपट्टा मारा. जब धनपति देवी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में तेंदुए ने मनोज शर्मा को भी अपना शिकार बना लिया. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है.

तेंदुए के इस हमले के बाद पिपरासी और आसपास के गांवों में सन्नाटा पसर गया है. लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. दियारा इलाके के खेतों में जाने वाले किसान भी डरे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही डर और बढ़ जाता है. भीलोरवा के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुशवाहा ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेंदुआ नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है.

हैरानी की बात यह है कि यह तेंदुआ पिछले करीब 3 महीनों से गंडक दियारा इलाके में ही घूम रहा है. यह वीटीआर के जंगल से भटककर रिहायशी क्षेत्रों में आ पहुंचा है. अब तक इसने दर्जनों पालतू पशुओं को अपना निवाला बनाया है, लेकिन अब यह इंसानों पर हमला करने लगा है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिसके कारण उसे पकड़ने या रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं. जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक रिहायशी इलाकों में रहने के कारण अब यह तेंदुआ आदमखोर बनने की ओर बढ़ रहा है, जो इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक संकेत है.

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इस घटना के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है. वीटीआर के बगहा रेंजर श्रीमान मालाकार ने बताया कि जैसे ही तेंदुए के हमले की सूचना मिली, तुरंत एक टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है. वन विभाग की टीम तेंदुए के पगमार्गों का निरीक्षण कर रही है ताकि उसकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सके. विभाग का कहना है कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर वापस जंगल में छोड़ने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अकेले सुनसान जगहों पर न जाएं और सतर्क रहें.

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