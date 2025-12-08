बगहा चीनी मिल में पैनमैन रंजीत यादव की संदिग्ध हालात में मौत, कर्मचारियों ने की जांच की मांग

बगहा के तिरुपति चीनी मिल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वहां सोमवार को एक चीनी मिल के कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. कर्मचारी की मौत के बाद मिल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, ऑफ़ द रिकॉर्ड कर्मचारी की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

दरअसल, बगहा के तिरुपति शुगर लिमिटेड (TSL) चीनी मिल में सोमवार को ड्यूटी के दौरान पैनमैन रंजीत यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना सामने आते ही मिल परिसर में हड़कंप मच गया और सहकर्मियों व स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश फैल गया. रंजीत यादव मूल रूप से सिवान जिले के मिश्रौली शाहपुर के निवासी थे और पिछले कई वर्षों से मिल में कार्यरत थे.

सूत्रों के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान अचानक रंजीत यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मिल प्रशासन की ओर से SDH, बगहा भेजा गया. वहां के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामप्रवेश भारती ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रंजीत यादव की मौत हो चुकी थी. हालांकि मौत की वास्तविक वजह के बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ क्लीयर नहीं हो पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में HIV विस्फोट! कुल 7400 मरीज, 400 स्कूली बच्चों में संक्रमण से मचा हड़कंप

इधर, चीनी मिल प्रबंधन की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मौत का कारण हार्ट अटैक बताने का दावा किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय सहकर्मियों और श्रमिक संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि हर सीजन में किसी न किसी कर्मचारी की मौत होना सुरक्षा प्रबंधन की खामियों को उजागर करता है. ऐसे में मौत को प्राकृतिक बता देना उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक

मिल कर्मचारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा औऱ परिजन को नौकरी देने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी भी तरह का दावा करना भ्रामक और संदिग्ध है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज, बगहा