बगहा चीनी मिल में पैनमैन रंजीत यादव की संदिग्ध हालात में मौत, कर्मचारियों ने की जांच की मांग

बगहा स्थित तिरुपति शुगर लिमिटेड (TSL) चीनी मिल में सोमवार को ड्यूटी पर तैनात पैनमैन रणजीत यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सिवान जिले के निवासी रणजीत यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अनुमंडल अस्पताल (SDH) बगहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:12 PM IST

बगहा के तिरुपति चीनी मिल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की संदिग्ध मौत
बगहा के तिरुपति चीनी मिल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की संदिग्ध मौत

बगहा के तिरुपति चीनी मिल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वहां सोमवार को एक चीनी मिल के कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. कर्मचारी की मौत के बाद मिल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, ऑफ़ द रिकॉर्ड कर्मचारी की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. 

दरअसल, बगहा के तिरुपति शुगर लिमिटेड (TSL) चीनी मिल में सोमवार को ड्यूटी के दौरान पैनमैन रंजीत यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना सामने आते ही मिल परिसर में हड़कंप मच गया और सहकर्मियों व स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश फैल गया. रंजीत यादव मूल रूप से सिवान जिले के मिश्रौली शाहपुर के निवासी थे और पिछले कई वर्षों से मिल में कार्यरत थे. 

सूत्रों के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान अचानक रंजीत यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मिल प्रशासन की ओर से SDH, बगहा भेजा गया. वहां के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामप्रवेश भारती ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रंजीत यादव की मौत हो चुकी थी. हालांकि मौत की वास्तविक वजह के बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ क्लीयर नहीं हो पाया है. 

इधर, चीनी मिल प्रबंधन की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मौत का कारण हार्ट अटैक बताने का दावा किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय सहकर्मियों और श्रमिक संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि हर सीजन में किसी न किसी कर्मचारी की मौत होना सुरक्षा प्रबंधन की खामियों को उजागर करता है. ऐसे में मौत को प्राकृतिक बता देना उचित नहीं है। 

मिल कर्मचारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा औऱ परिजन को नौकरी देने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी भी तरह का दावा करना भ्रामक और संदिग्ध है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज, बगहा

