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बगहा अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज! डॉक्टर गायब, सुरक्षा गार्ड ने मरीज को लगाए टांके

बिहार के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक घायल मरीज को सुरक्षा गार्ड द्वारा टांके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है. अस्पताल प्रबंधन ने स्टाफ की कमी और अचानक बढ़े मरीजों के दबाव को इसकी वजह बताया है. हालांकि, इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और खाली पड़े तकनीकी पदों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:20 PM IST

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ओटी में सुरक्षा गार्ड ने मरीज को लगाए टांके
ओटी में सुरक्षा गार्ड ने मरीज को लगाए टांके

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत-नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा अनुमंडलीय अस्पताल (SDH) में घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है. यहाँ एक घायल मरीज को टांका लगाने का काम किसी डॉक्टर या प्रशिक्षित ड्रेसर ने नहीं, बल्कि अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने किया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. ऑपरेशन थिएटर (OT) के अंदर गार्ड द्वारा मरीज का इलाज करना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ भी है.

सोमवार को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के ड्रेसिंग रूम से जो वीडियो सामने आया, उसने अस्पताल की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक जख्मी मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड बड़े आराम से उसे टांके लगा रहा है. आमतौर पर यह काम किसी प्रशिक्षित ड्रेसर या ओटी असिस्टेंट का होता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला कर्मचारी डॉक्टर की भूमिका में नजर आया. इस घटना के उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस तरह की बार-बार होने वाली लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है.

घटनाक्रम के मुताबिक, सोमवार की दोपहर शास्त्रीनगर स्थित रूबी गैस एजेंसी के पास एक टेंपो और पिकअप वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई थी. इस हादसे में पिकअप पलट गई, जिससे चालक वसीम अख्तर और सुरेंद्र पासी गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल के आईपीडी में डॉक्टर रामप्रवेश भारती ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि माइनर ओटी में घायलों को टांके लगाने का काम गार्ड को सौंप दिया गया. घायल मरीजों ने भी पुष्टि की है कि उन्हें अस्पताल के गार्ड द्वारा ही टांके लगाए गए.

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इस गंभीर लापरवाही पर जब अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अशोक कुमार तिवारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने बचाव करते हुए स्टाफ की कमी का हवाला दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में वर्षों से ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर के पद खाली पड़े हैं. सरकार द्वारा इन पदों पर बहाली नहीं किए जाने के कारण अस्पताल का काम 'जुगाड़' के भरोसे चल रहा है. फिलहाल जीएनएम (GNM) से ड्रेसिंग का काम लिया जाता है. उपाधीक्षक ने दलील दी कि उस वक्त एक साथ आधा दर्जन गंभीर मरीज अस्पताल आ गए थे, जिसके कारण सभी कर्मचारी व्यस्त थे.

अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि उस समय स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण थी. मरीज की हालत गंभीर थी और खून काफी बह रहा था, जिसे देखते हुए गार्ड ने 'मानवता' के नाते डॉक्टर की देखरेख में सहायता की. प्रबंधन का कहना है कि गार्ड अपने मन से इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि वह केवल डॉक्टरों की मदद कर रहा था ताकि मरीज की जान बचाई जा सके. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इलाज जैसे संवेदनशील काम में अप्रशिक्षित गार्ड का सहयोग लेना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता.

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बगहा अनुमंडल अस्पताल की यह घटना बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण है. सवाल यह उठता है कि क्या बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना बीमार हो चुका है कि मरीजों का इलाज अब सुरक्षा गार्डों के भरोसे छोड़ दिया गया है? वर्षों से खाली पड़े तकनीकी पदों और संसाधनों की कमी ने सरकारी अस्पतालों को 'भगवान भरोसे' कर दिया है. जहाँ एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं बगहा की ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं. यह मामला न केवल लापरवाही का है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है.

इनपुट- इमरान अजीज

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