चंपारण को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा: पतीलार में 30 बेड का आधुनिक CHC बनकर तैयार, लाखों लोगों को मिलेगा नया जीवनदान

Bagaha News: चंपारण के पतीलार में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का निर्माण पूरा होने के कगार पर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पहल से बनने वाले इस हाई-टेक 30 बेड के अस्पताल से क्षेत्र के लाखों लोगों को इलाज और दवा के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्थानीय विधायक राम सिंह ने बताया कि अब अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर और ऑपरेशन सुविधाओं के साथ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा.
Trending Photos
Bagaha News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा जगहों में से एक, चंपारण के पतीलार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इससे इलाके के लाखों लोगों को दवा और इलाज के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करने से राहत मिलने वाली है. यही वजह है कि न सिर्फ सदर विधायक बल्कि चिकित्सा पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग भी खुशी से लबालब हैं. पहले इलाज के लिए न केवल बगहा, बेतिया और पटना बल्कि सीमावर्ती उत्तर प्रदेश तक जाना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पहल से मिलने वाली नई सुविधा के बाद, न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि कम खर्च में बेहतर दवा और इलाज का भी लाभ मिल सकेगा.
दरअसल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा 1 प्रखंड समेत मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि पतीलार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बनकर तैयार होने के कगार पर है. विधायक, PHC प्रभारी और CS के प्रयासों से यहां हाई-टेक अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है. खास बात यह है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में पहले कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था. अब महज कुछ ही दिनों में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्द ही यह नया अस्पताल चालू कर दिया जाएगा. इसकी लागत लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है. यह अस्पताल 30 बेड का होगा, जिससे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है.
ये भी पढ़ें: बेतिया राज के राजमहल की तरह बनेगा स्टेशन, डीआरएम ने किया निरीक्षण और दिए निर्देश
बताया जा रहा है कि वर्षों पहले बगहा अनुमंडल अस्पताल प्रांगण में बगहा 1 प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित था, जो राजनीतिक अड्डा और केवल दिखावा बनकर रह गया था. इसे पतीलार में शिफ्ट किया गया और अब इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर हाई-टेक बनाया जा रहा है.
बगहा सदर विधायक राम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि पतीलार जैसे सुदूरवर्ती जगह पर जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और बगहा 1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) नहीं चलता था. जब मैं 2020 में पहली बार विधायक बना, तो मैंने इसका संज्ञान लिया और अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखा कि लोग केवल बैठकर गप-शप कर रहे थे. मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जिलाधिकारी से बात कर इसे 24 घंटे में हस्तांतरित कराया और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाया. विधायक राम सिंह ने आगे कहा कि यह जगह मुख्यमंत्री के हृदय में बसती है. आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार है और इस नए साल में जनता को नई सौगात मिलने जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हॉस्पिटल से बहुत लाभ मिलेगा. यहां 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, ऑपरेशन होंगे और अब जनता को कहीं और अधिक भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
रिपोर्ट: इमरान अजीज