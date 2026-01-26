देशभक्ति में डूबा बगहा: 77वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने एसएसबी मुख्यालय में फहराया झंडा

77th Republic Day Celebration Bagaha: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बगहा पूरे देशभक्ति के रंग में नजर आया. एसएसबी 65वीं बटालियन मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय और पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण, अनुशासित परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने लोगों में राष्ट्रप्रेम का संचार किया.
Trending Photos
77th Republic Day Celebration Bagaha: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे बगहा अनुमंडल में देशभक्ति, उल्लास और गौरव का माहौल देखने को मिला है. हर तरफ तिरंगे की शान, राष्ट्रगान की गूंज और भारत माता के जयकारे सुनाई दिए. सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक परिसरों, सुरक्षा बलों के मुख्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. सुबह से ही लोग उत्साह के साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए और संविधान के प्रति निष्ठा व देश की एकता-अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया. गणतंत्र दिवस समारोह ने आमजन से लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों तक में राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत किया है.
मुख्य समारोह एसएसबी 65वीं बटालियन मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान एसएसबी 65वीं बटालियन के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा की उपस्थिति में भव्य परेड का निरीक्षण किया गया. जवानों की अनुशासित और सशक्त परेड ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और देश की सुरक्षा में लगे बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाया. समारोह में राष्ट्रगान के बाद देश की अखंडता और संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया.
ये भी पढ़ें: देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा
बगहा अनुमंडल मुख्यालय में प्रभारी एसडीएम अंजेलिका कृति ने तिरंगा फहराया, जबकि ऐतिहासिक बिमल बाबू मैदान और पुलिस लाइन में एसपी रामानंद कुमार कौशल ने ध्वजारोहण कर पुलिस बल को सलामी दी. एसपी ने जवानों को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. अधिकारियों ने संविधान की मर्यादा बनाए रखने और जनता की सेवा के संकल्प को दोहराया है.
इंडो-नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर क्षेत्र में भी कड़ी सुरक्षा और उत्साह के बीच झंडोतोलन किया गया. सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों ने देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, समाजसेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया. बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को भावुक बना दिया. कुल मिलाकर बगहा में 77वां गणतंत्र दिवस एकता, सम्मान और राष्ट्रगौरव के संदेश के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज