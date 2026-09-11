/ठेले का गोलगप्पा खाते ही बिगड़ी तबीयत: बगहा में बच्चों-महिलाओं समेत कई लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

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बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के भावल गांव में गोलगप्पा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को गोलगप्पा खाने के बाद करीब एक दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहीं, कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पताल में भी चल रहा है.
बीमार लोग CHC रामनगर में भर्ती
दरअसल, गुरुवार को भावल गांव में कई लोगों ने गुपचुप खाया था और शुक्रवार को सभी की तबीयत बिगड़ने पर गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब चिकित्सकों ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है और CHC रामनगर में भर्ती लोग दवा-इलाज के बाद फिलहाल खतरे से बाहर बताए गए हैं.
ये लोग हुए बीमार
बताया जा रहा है कि गोलगप्पे में गड़बड़ी के कारण फूड पॉइजनिंग पाया गया है. लिहाजा, लोगों को कई तरह की तकलीफें हुईं. गुपचुप खाने से बीमार लोगों में मधु देवी, जूही कुमारी, मयंक कुमार, हर्षित कुमार, दीपराज साह, खुशबू कुमारी, कृष्णा कुमार और नीतीश कुमार के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं.
घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल
बता दें कि 10 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को भावल गांव में लोगों ने गोलगप्पा खाया था, जिसके बाद एक-एक कर लोगों की आज तबीयत बिगड़ने लगी. फिलहाल, सभी का इलाज चल रहा है और घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल है.
फूड पॉइजनिंग का मामला
इस मामले में रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है. सभी बीमारों का दवा-इलाज किया जा रहा है और फिलहाल ये सभी लोग खतरे से बाहर हैं.
गोलगप्पे में गड़बड़ी होने के कारण गांव के कई लोग बीमार
बताया जा रहा है कि रामनगर से भावल में गोलगप्पे लेकर एक ठेला-खोमचे वाला पहुंचा था, जिसके गोलगप्पे में गड़बड़ी होने के कारण गांव के कई लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.