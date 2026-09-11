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ठेले का गोलगप्पा खाते ही बिगड़ी तबीयत: बगहा में बच्चों-महिलाओं समेत कई लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

बगहा में गोलगप्पे खाने से दर्जनभर लोग बीमार हो गए. उलटी दस्त और पेट दर्द समेत मितली की शिकायत पर आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 11, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:35 PM IST
ठेले का गोलगप्पा खाते ही बिगड़ी तबीयत: बगहा में बच्चों-महिलाओं समेत कई लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती
Image Credit: बगहा में गोलगप्पे खाने से दर्जनभर लोग बीमार हो गए (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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