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बिहार में गहराया पेट्रोल-डीजल संकट, बक्सर में पंपों पर लगी एक किमी लंबी लाइन, बगहा में डीजल के लिए सड़कों पर उतरे किसान

बिहार के बक्सर और बगहा में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत देखी जा रही है. बक्सर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं, जिसे संभालने के लिए पुलिस तैनात की गई है. वहीं, बगहा में प्रशासन द्वारा गैलन में डीजल बिक्री पर रोक लगाने से किसान नाराज हैं और उनकी सिंचाई प्रभावित हो रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 28, 2026, 03:39 PM IST

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बक्सर में पंपों पर लगी लंबी लाइन, बगहा में सड़कों पर उतरे किसान
बक्सर में पंपों पर लगी लंबी लाइन, बगहा में सड़कों पर उतरे किसान

बक्सर/बगहा: बिहार के कई जिलों में अचानक पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है. बक्सर और बगहा जैसे इलाकों में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है. एक तरफ जहां बक्सर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बगहा में खेती के लिए डीजल नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है.

बक्सर में अफरा-तफरी

बक्सर शहर में गैस के बाद अब पेट्रोल की किल्लत की सूचना जैसे ही फैली, लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. शहर के लगभग 10 पेट्रोल पंपों में से अधिकांश पर 'नो स्टॉक' के बोर्ड लटक गए, जिसके बाद केवल एक चालू पंप पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा. देखते ही देखते वाहनों की लाइन एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई. आम नागरिकों के साथ-साथ बिहार सरकार के अधिकारियों की गाड़ियां और स्कूली बसें भी घंटों लाइन में खड़ी नजर आईं. बढ़ती भीड़ और विवाद की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि व्यवस्था बनी रहे.

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बगहा में किसानों का फूटा गुस्सा

बगहा में स्थिति और भी गंभीर है, जहां डीजल की किल्लत ने खेती-किसानी पर सीधा हमला बोला है. प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए गैलन और जरकिन में डीजल देने पर रोक लगा दी है, जिससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. शनिवार को बड़ी संख्या में किसानों ने पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की. किसानों का कहना है कि नहरों में पानी नहीं है और अब पंपिंग सेट चलाने के लिए गैलन में डीजल नहीं मिल रहा, जिससे उनकी गन्ने की नगदी फसल सूखने की कगार पर है. कई किसानों के ट्रैक्टर और मशीनें डीजल के अभाव में खेतों में ही खड़े रह गए हैं.

कालाबाजारी रोकने की कवायद या असली किल्लत?

प्रशासन का कहना है कि यह संकट वास्तविक नहीं बल्कि अफवाहों और भंडारण की प्रवृत्ति के कारण पैदा हुआ है. अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में तेल की कोई कमी नहीं है, बस कालाबाजारी रोकने के लिए गैलन में तेल देने पर पाबंदी लगाई गई है. हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. पिछले तीन दिनों से बगहा और बक्सर के पंपों पर मची भगदड़ ने लोगों को परेशान कर दिया है. पंप संचालकों का कहना है कि वे केवल प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं और बिना अनुमति गैलन में तेल देने पर उन्हें कार्रवाई का डर है.

ये भी पढ़ें- जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक को लेकर प्रशासन ने दूर किया भ्रम, अब क्लीयर हो गई बात

प्रशासन की अपील

संकट की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और जरूरत से ज्यादा तेल भंडारण न करने की अपील की है. अधिकारियों के अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों की जांच की जा रही है और यदि कोई संचालक जानबूझकर किल्लत पैदा करता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, बक्सर और बगहा के लोग इस उम्मीद में लाइन में लगे हैं कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों व खेती के लिए पर्याप्त ईंधन मिल सकेगा.

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