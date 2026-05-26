बगहा: बोतल में पेट्रोल देने से किया मना, तो बाइक की टंकी ही हाथ में उखाड़ लाया शख्स... वीडियो वायरल

Bagaha News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के बगहा में भी दिखने लगा है. इलाके में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत के बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल की टंकी खोलकर, उसे हाथ में उठाए पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचा हुआ नजर आ रहा है. लोग इसे शुद्ध बिहारी जुगाड़ का अनोखा उदाहरण मानकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर और पसंद कर रहे हैं.

बता दें कि ये पूरा मामला थरूहट की राजधानी कहे जाने वाले हरनाटांड़ स्थित भारत पेट्रोलियम पंप का है. सीमावर्ती इलाकों में तस्करी और जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने गैलन, बोतल या किसी भी निजी डब्बे में पेट्रोल-डीजल देने पर सख्त रोक लगा रखी है. 24 मई को एक शख्स की बाइक का तेल रास्ते में ही खत्म हो गया. जब वह डब्बा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा, तो कर्मियों ने तेल देने से मना कर दिया. इस बात से नाराज होकर शख्स वापस गया, अपनी बाइक की टंकी खोली और उसे हाथ में लेकर सीधे पंप पर पहुंच गया. वहां मौजूद लोगों ने इस दौरान का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बगहा अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसके अलावा, नेपाल में भारत के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की कीमतें काफी अधिक हैं. नेपाल सीमा से सटे होने के कारण इस इलाके से तेल की जमाखोरी और सीमा पार तस्करी की आशंका बढ़ जाती है. इसी तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन ने खुले बर्तनों या गैलन में तेल देने पर पाबंदी लगाई गई है.

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बता दें कि जनरेटर, पंपिंग सेट और ट्रैक्टरों के लिए किसान गैलन में ही डीजल ले जाते थे, जिस पर अब रोक लग चुकी है. सबसे ज्यादा परेशानी छोटे किसानों को हो रही है. साथ ही, किसान मजबूरी में भारी-भरकम ट्रैक्टर लेकर पंपों पर पहुंच रहे हैं. बीच रास्ते में वाहन बंद होने पर लोगों को गाड़ियां खींचकर पंप तक लानी पड़ रही हैं. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो खेती-किसानी और आम जनजीवन पर बुरा असर देखने को मिल सकता है.