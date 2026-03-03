Advertisement
सजे बाजार, मुस्तैद पहरेदार: रामनगर और बगहा में होली मिलन की धूम, हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर

Bagaha Latest News: होली के पर्व पर बगहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली है. प्रशासनिक तैयारियों में थानावार शांति समिति की बैठक कराई गई है. पुलिस लगातार शहर-शहर और गांव-गांव फ्लैग मार्च कर रही है. 

 

Last Updated: Mar 03, 2026, 07:34 PM IST

Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में होली के रंग में सभी रंगीन होने लगे हैं. एक ओर बीती रात से होलिका दहन के बाद जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है. वहीं, फ्लैग मार्च कर पुलिस प्रशासन जिला भर में लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में रमजान के साथ ईद और होली मनाने कि अपील कर रहा है. जबकि दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता से बिहार के चंपारण आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है. लोग प्रदेश से अपने गांव घर होली मनाने लौट रहे हैं. बाजारों में रंग, गुलाल, अबीर, पिचकारी और टोपी जैसी सामाग्रियों से बाजार रंगीन है.
 
दरअसल, इस बार चंद्रग्रहण के कारण होली से दो दिन पहले होलिका दहन किया गया. वहीं, रमजान महीने का रोजा और होली एक साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है. प्रशासनिक तैयारियों में थानावार शांति समिति की बैठक कराई गई है. पुलिस लगातार शहर-शहर और गांव-गांव फ्लैग मार्च कर रही है. 

आलम यह है कि वाल्मीकिनगर, रामनगर और बगहा के हर चौक पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं, होली के पहले शहर क्षेत्र में भव्य प्री होली मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन कि झांकी प्रस्तुति देख लोग झुम उठे.

बता दें कि होली के गानों पर बिहार के स्टार डांसर माही-मनीषा का डांस देख लोग झूम उठे. लिहाजा, होली की मस्ती और खुमारी में पूरा इलाका सराबोर है. बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने नेपाल और उतर प्रदेश सीमा पर स्थित जिलेवासियों से पीस होली और ईद मनाने की अपील किया है.

