अदालत की चौखट तक पहुंची प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल की लड़ाई, सांसद ने दायर किया परिवाद

Prashant Kishor Vs Sanjay Jaiswal: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच की लड़ाई अब अदालत के चौखट तक पहुंच गई है. सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने मंगलवार को बेतिया व्यवहार न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में प्रशांत किशोर के खिलाफ परिवाद दायर किया है. कोर्ट ने परिवाद मंजूर भी कर लिया है. इससे अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने बताया कि बिना साक्ष्य के प्रशांत किशोर ने चार बार के सांसद की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए झूठा आरोप लगाया है. सांसद को बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए गए हैं. सांसद की ओर से यह भी कहा गया है कि पेट्रोल पंप को बचाने जैसी बातें झूठी हैं.