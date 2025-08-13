Bagaha News: 'नीतीश कुमार का जाना तय', NDA के साथ RJD पर प्रशांत किशोर का करारा प्रहार

Bagaha News: बिहार बदलाव यात्रा के तहत बगहा पहुंचे प्रशांत किशोर ने खराब मौसम के बावजूद बड़ी जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने लालू, नीतीश और मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
Bagaha News: बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने बगहा में लालू, नीतीश और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. ख़राब मौसम के बीच शहर के बबुई टोला मैदान में आयोजित जनसुराज की जनसभा में पीके नें कहा- 'नवंबर में नीतीश कुमार का जाना तय है, लिहाजा कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं की घोषणा कर रहें हैं'. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में उद्योग नहीं लगा पाये, तो चुनाव के एक माह पूर्व उद्योग के स्थापना करने की घोषणा कर रहें हैं. जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में रोजगार प्लांट बैठा रहे हैं.
प्रशांत किशोर नें चम्पारण के लोगों से कहा कि आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, जबकि लालू प्रसाद इस मामले में अच्छे गार्जियन हैं, क्योंकि वें नवी पास अपने बेटे कों बिहार का राजा बनाना चाहते हैं. बिहार की गड़बड़ स्वास्थ्य व्यवस्था और बीमार अस्पताल की हालत पर पीके नें कहा कि मंगल पांडेय के विभाग में अमंगल हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग में लूट की छुट मची है. बेतिया के GMCH में नंगा डेड बॉडी घसीट कर लें जाया जा रहा है. इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना और क्या होंगी. 86 लाख में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने फलैट खरीदा है. पूछने पर 25 लाख तो कर्ज के नाम पर लौटा दिए, तो फिर 61 लाख कहां से आया. आख़िर यह पैसा कहां से आया है, बिहार में अगर जनसुराज की सरकार बनी, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों कों पुलिस से दौड़वा कर पकड़वाने के साथ ही जेल भेजवाऊंगा.
बता दें की ख़राब मौसम के बावजूद बगहा की सभा में पीके को देखने व सुनने जनसैलाब उमड़ा, कार्यक्रम स्थल से लेकर NH 727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गईं और दूर दराज इलाकों से पहुंची लोगों की भारी भीड़ नें फूलों की बारिश कर पीके का गर्मजोशी से न केवल स्वागत किया बल्कि चुनाव में वोट देने की शपथ ली. कांग्रेस छोड़ जनसुराज में प्रशांत किशोर से जुड़े 04 बगहा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी कामरान अज़ीज़ और नंदेश उर्फ चुन्नू पाण्डेय के अलावा अतुल सिंह और मुखिया स्मिता चौरसिया समेत यूट्यूबर मनीष कश्यप नें पीके का मंच सांझा किया.
इनपुट- इमरान अज़ीज़
