Bihar Politics: 'किसी के बाप का नहीं ये इलाका', संजय जायसवाल पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला

Bihar Politics: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच चल रहे विवाद को लेकर बिहार के बेतिया में राजनीतिक हलचल तेज है. दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है. ऐसे में मामला अब निजी हमलों तक पहुंच चुका है. इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह इलाका बिहार के युवाओं का है, किसी के बाप की जागीर नहीं. उन्होंने दावा किया कि यहां वही होगा जो युवा चाहेंगे, न कि संजय जायसवाल की इच्छा से.

यह भी पढ़ें: महागठबंधन में दरार? कांग्रेस प्रभारी ने तेजस्वी को सीएम चेहरा मानने से किया इंकार!

इतना ही नहीं, उन्होंने सांसद पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि 'जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है.' प्रशांत किशोर ने उन्हें चोर तक कह डाला और आरोप लगाया कि उनके पेट्रोल पंप से नगर निगम में फर्जी बिल बनाकर करोड़ों की चोरी की जाती रही है. उन्होंने यह भी कहा कि संजय जायसवाल ने जानबूझकर दस साल तक बेतिया में फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने दिया, क्योंकि उस निर्माण से उनके पेट्रोल पंप का कारोबार प्रभावित होता. उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद पेट्रोल पंप से विभागीय वाहनों में केवल 10 रुपये का डीज़ल भराते हैं लेकिन उसका 20 रुपये का बिल बनवाते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सांसद चाहे हाईकोर्ट जाएं या सुप्रीमकोर्ट, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इससे पहले संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के आरोपों और बयानों को लेकर उन्हें लीगल नोटिस भेजा था. इसके बाद से ही यह विवाद और ज्यादा गहराता चला गया है. प्रशांत किशोर लगातार सांसद को कभी 'टूटपूजिया फेसबुकिया नेता' कहते हैं, तो कभी 'पेट्रोल पंप से चोरी करने वाला चोर' बताकर हमलावर हो जाते हैं. आज की सभा में प्रशांत किशोर का बयान और भी आक्रामक रहा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यह इलाका युवाओं का है, किसी भी नेता की जागीर नहीं. अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर और सांसद संजय जायसवाल के बीच यह जुबानी जंग आखिर किस मोड़ तक जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी