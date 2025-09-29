'माफी मांगें या 100 करोड़ की मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें प्रशांत किशोर', संजय जायसवाल ने IAS अफसर को गदहा बोला

पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने एक बार फिर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई दी है. सांसद डॉ. जायसवाल ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर रोड ओवरब्रिज का एलायनमेंट चेंज करने और पेट्रोल पंप पर हुए डीजल चोरी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि गलत आरोप लगाने के लिए प्रशांत किशोर या तो माफी मांगें या फिर 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा की मानहानि के मुकदमे के ​तैयार रहें. इससे पहले डॉ. जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ पहले ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है. खास बात यह है कि सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने अपने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इस मामले में एक आईएएस अफसर को भी लपेटा है. इससे पहले उन्होंने बेतिया की मेयर डॉ. गरिमा देवी सिकारिया पर आरोप लगाए थे. इस तरह यह मामला अब चतुष्कोणीय हो गया है. बता दें कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर सांसद डॉ. संजय जायसवाल की यह छठी प्रेस कांफ्रेंस है. सांसद का कहना है कि पीके को लेकर 7 सवाल मैं पूछ चुका हूं और अब तक किसी बात का जवाब नहीं मिला है. केवल आरोप लगाना होशियारी नहीं है.

डीजल चोरी के मामले में डॉ. संजय जायसवाल ने नगर आवास विभाग के सचिव मनोज कुमार पर ठीकरा फोड़ा है. उन्होंने कहा कि इसी आईएएस की वजह से डीजल चोरी का गलत मामला प्रकाश में आया है. डॉ. जायसवाल ने बताया कि दो दिन पहले मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया मेरे पास आए थे और पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए कि मेयर ने आठ बिंदुओं की जांच के लिए पत्र लिखा था, लेकिन जब पटना से सीनियर आईएएस मनोज कुमार जांच करने आए तो पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर गए. उन्होंने 15 गाड़ियों में डीजल भराई में अनियमितता पर सवाल उठाए और जांच में 15 गाड़ियों में डीजल के बिल के साथ जीएसटी की मांग की. इस पर नगर निगम ने पांच बार बैठक कर पेट्रोल पंप बदलने की मांग की.

इस मसले पर डॉ. जायसवाल ने कहा कि वह नगर आवास विभाग का आईएएस मनोज कुमार नहीं जानता है कि पूरे देश में डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है. इस अधिकारी के खिलाफ मैं दिल्ली तक जाऊंगा. वह आईएएस नहीं हो सकता है. वह प्रमोटी होगा नहीं तो गदहा होगा.

सांसद ने आरोप लगाया कि बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया और आईएएस मनोज कुमार ने साजिश रचकर पेट्रोल पंप से डीजल चोरी का मामला बना दिया. उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप की मालकिन बेतिया नगर निगम के सशक्त कमेटी पर 100 करोड़ की मानहानि की मुकदमा करेंगी.

संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं कि पेट्रोल पंप मेरा है या मेरा भाई का है, यह दोनों बात गलत है. उन्होंने कहा कि मुझपर आरोप लगाए गए कि पेट्रोल पंप के चलते रोड ओवरब्रिज का एलायनमेंट चेंज किया गया है, वह भी गलत है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय रेलवे से आरटीआई से इस बाबत जवाब मांगे गए हैं और किसी में भी इस बात का जिक्र नहीं है.