राज्य चुनें
Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने समन भेजकर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. बेतिया व्यवहार न्यायालय (Civil Court) ने प्रशांत किशोर को सांसद डॉ. संजय जायसवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में समन जारी कर तलब किया है. सांसद की तरफ से दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह समन जारी की है.
अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने बताया कि यह पूरा विवाद पिछले साल का है. 13 सितंबर, 2025 को प्रशांत किशोर ने बेतिया में एक बयान के दौरान सांसद डॉ. संजय जायसवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने सांसद को 'टुटपुंजिया पेट्रोल चोर' कहा था और बेतिया नगर निगम में पेट्रोल चोरी से उनका नाम जोड़ा था.
अधिवक्ता ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बेतिया में बन रहे ओवरब्रिज का अलाइनमेंट अपने फायदे के लिए बदलवाने का भी आरोप सांसद पर मढ़ा था. इन आरोपों के खिलाफ सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. साथ ही प्रशांत किशोर पर मानहानि का परिवाद दायर किया था.
अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने अब इसी मामले में बेतिया न्यायालय की तरफ से प्रशांत किशोर को नोटिस जारी हुआ है. प्रशांत किशोर को अब न्यायालय में हाजिर होना होगा.