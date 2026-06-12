Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने समन भेजकर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. बेतिया व्यवहार न्यायालय (Civil Court) ने प्रशांत किशोर को सांसद डॉ. संजय जायसवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में समन जारी कर तलब किया है. सांसद की तरफ से दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह समन जारी की है.