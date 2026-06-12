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प्रशांत किशोर को बेतिया कोर्ट का समन, सांसद संजय जायसवाल मानहानि केस में होना होगा हाजिर

Bettiah Court: बेतिया व्यवहार न्यायालय (Civil Court) ने प्रशांत किशोर को सांसद डॉ. संजय जायसवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में समन जारी कर तलब किया है. कोर्ट ने समन भेजकर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST
प्रशांत किशोर को बेतिया कोर्ट का समन, सांसद संजय जायसवाल मानहानि केस में होना होगा हाजिर
Image Credit: प्रशांत किशोर (File Photo)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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