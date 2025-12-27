न जच्चा बची...न बच्चा, बगहा में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल

Bagaha News: बगहा में एक डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता महिला की मौत होने का मामला सामने आया है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया.
West Champaran: बगहा के रामनगर में प्राइवेट मेडिकल लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. प्रसव पीड़िता की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ प्रदर्शन किया है और निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है. आरोप है कि झोलाछाप संचालक ने यूटेरस में छेड़छाड़ की, जिस कारण महिला की मौत हो गईं है.
घटना रामनगर थाना क्षेत्र के नेपाली टोला स्थित संजीवनी हेल्थ केयर की बताई जा रही है. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इलाज में लापरवाही बरतता रहा.
आरोप यह भी है कि नंदलाल यादव ने खुद को डॉक्टर बताकर बिना योग्यता सर्जरी की और 50 से 40 हजार की दो बार में कुल 90 हजार रुपये लेने के बावजूद जच्चा-बच्चा दोनों की जान नहीं बचा सका है. लिहाजा, बवाल मचा तो पुलिस प्रशासन कि टीम मौके पर पहुंची.
प्रसव पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा किया. डॉक्टर एन के यादव पर फर्जी डिग्री और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया. वहीं, अस्पताल से जुड़े नाम डॉक्टर कृति यादव का लिया जा रहा है. जो रजिस्टर्ट है या नहीं यह जांच का विषय है. बहरहाल, मृतका के परिजनों का कहना है कि सर्जरी एनके यादव ने ही की थी.
घटना कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और निजी अस्पताल की मान्यता, पंजीकरण और संबंधित चिकित्सकों की डिग्री की जांच शुरू कर दी गई है. इस सम्बन्ध में फोन पर CHC रामनगर के प्रभारी डॉक्टर डीएस आर्या ने मामले की जांच का भरोसा दिया है. उनका कहना है कि जैसे ही कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
