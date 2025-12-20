प्रधान सचिव सीके अनिल ने पश्चिम चंपारण में राजस्व से जुड़े कामों की समीक्षा की, दिए सख्त आदेश

आज बेतिया के समाहरणालय सभागार में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सी. के. अनिल ने जिले के राजस्व कार्यों पर गहन चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को राजस्व नियमों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि समय पर सब कुछ हो जाए. बैठक में म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई. प्रधान सचिव ने कहा कि लंबित मामलों को जल्दी निपटाओ, वरना परेशानी होगी. प्रधान सचिव ने उत्साह से कहा कि अच्छा काम करने वालों की रिपोर्ट शेयर की जाये, ताकि बाकी लोग प्रेरित हों और बेहतर प्रदर्शन करें.

प्रधान सचिव अनिल ने साफ-साफ निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी पेंडिंग राजस्व केस निपटाने हैं. उन्होंने गुस्से में कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको समन्वय बनाना है और पारदर्शिता रखनी है. बसेरा-2, महा अभियान, सरकारी भूमि का सत्यापन जैसे कामों पर विशेष ध्यान दिया गया, और एडीएम तथा डीसीएलआर कोर्ट की स्थिति भी जांची गई. उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम चम्पारण के अधिकारी चमत्कारिक प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि विभागीय निर्देशों का पालन समय पर हो, नहीं तो मुश्किल होगी. जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने प्रधान सचिव को भरोसा दिलाया कि उनके सभी आदेशों का पूरा अनुपालन होगा.

बैठक में प्रधान सचिव ने खुशी से कहा कि अच्छे काम की मिसालें साझा करो, ताकि दूसरे अधिकारी सीखें और अपने काम में सुधार लाएं. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े सभी काम नियमों के मुताबिक हों, कोई शॉर्टकट नहीं और आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. जिला पदाधिकारी ने भी अधिकारियों से कहा कि 31 दिसंबर तक पेंडेंसी खत्म करें, आपस में तालमेल रखें और कार्यालय आने वाले नागरिकों को सही जानकारी दी जाये.

प्रधान सचिव ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जिले के राजस्व कर्मी समय पर काम पूरा करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट देंगे. जिला पदाधिकारी ने भी दोहराया कि सब निष्ठा से काम करेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. बैठक में सरकारी भूमि सत्यापन और अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात हुई. जिला पदाधिकारी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर संवाद रखा जाये ताकि लोग खुश रहें.