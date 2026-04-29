बगहा में पुट्टू मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, वर्चस्व की लड़ाई और जमीन विवाद में गई जान, तीन शूटरों की तलाश जारी

बगहा: बिहार के बगहा में रामनगर थाना क्षेत्र के फुलकौल चौक पर सोमवार की शाम हुई चर्चित पुट्टू मिश्रा की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह हत्या किसी मामूली रंजिश में नहीं, बल्कि अपराधियों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग और जमीन के विवाद के कारण हुई है. पुलिस ने मामले की तह तक जाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मुख्य हमलावरों की पहचान भी कर ली है.

बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6 बजे कुख्यात अपराधी संजीव मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा अपने साथियों राजू खान और छोटे खान के साथ फुलकौल गांव में बैठा था. वे सभी छोटे खान के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे. तभी अचानक एक बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे. अपराधियों ने पुट्टू मिश्रा को संभलने का मौका तक नहीं दिया और महज चार-पांच फीट की दूरी से उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. करीब चार राउंड गोलियां चलने के बाद पुट्टू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पास बैठे अन्य लोग बाल-बाल बच गए.

पुलिसिया जांच में हत्या की जो वजह सामने आई है, वह बेहद चौंकाने वाली है. पता चला है कि पुट्टू मिश्रा ने हाल ही में फुलकौल गांव में करीब तीन बीघा जमीन खरीदी थी. वह उस जमीन को जोतवाने के लिए बार-बार गांव आ रहा था, जो स्थानीय अपराधियों को रास नहीं आ रहा था. इसके अलावा, इस हत्याकांड के तार पुराने 'फखरुद्दीन खान हत्याकांड' से भी जुड़े हैं. पुलिस के अनुसार, मृत पुट्टू और गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई आपराधिक साजिशों में साथ रहे हैं, लेकिन अब आपसी वर्चस्व को लेकर वे एक-दूसरे के दुश्मन बन गए थे.

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वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर मौजूद राजू खान और छोटे खान को हिरासत में ले लिया. उनसे हुई कड़ी पूछताछ में कई राज खुले हैं. एसपी ने बताया कि तीनों शूटरों के नाम सामने आ चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. यह सभी पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मुख्य हमलावर सलाखों के पीछे होंगे.

घटनास्थल की जांच के लिए पुलिस के साथ-साथ एफएसएल (FSL) की टीम भी पहुंची थी. जांच के दौरान पुलिस को पिस्तौल के दो खोखे, दो बुलेट और एक जिंदा कारतूस मिला है, जिन्हें सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है. वहीं, मंगलवार को पुट्टू मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. इस समय पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी है.

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इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी निर्मला कुमारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी खुद इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं. वे न केवल इनवेस्टिगेशन कर रही हैं, बल्कि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए रणनीति भी बना रही हैं. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के बीच छिड़ी इस जंग को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए हर संभव कानूनी कार्रवाई की जा रही है.