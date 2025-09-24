बगहा में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का कारोबार उजागर, जनसेवा केंद्र से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद

बगहा से बड़ी खबर सामने आई है जहां आधार कार्ड के जरिए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा हुआ है. यह मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचरूखा सीरिसिया का है, जहां जनसेवा केंद्र और भारती कैफे नामक दुकान पर हुई छापेमारी में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. कार्रवाई बगहा-2 के सीओ रवि प्रकाश चौधरी और नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में की गई.

सीओ रवि प्रकाश चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि पचरूखा सीरिसिया के एक सीएससी केंद्र पर अवैध तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं. सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में आधार कार्ड और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद किए गए.



छापेमारी के दौरान पुलिस को 200 से अधिक आधार कार्ड, कई नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लैपटॉप, मोबाइल, सीपीयू और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामग्री से साफ संकेत मिलता है कि लंबे समय से यहां फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था.

कार्रवाई के दौरान जब पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो सीएससी संचालक सिकंदर कुमार दुकान छोड़कर फरार हो गया. पुलिस अब उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल पूरे केंद्र को सील कर दिया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

सीओ रवि प्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह पूरा खेल साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ लगता है. संचालक फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लोगों से पैसे वसूलता था. फिलहाल पुलिस ने बरामद दस्तावेजों और उपकरणों को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

