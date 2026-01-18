Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3078624
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया में मानवता शर्मसार! रेल पुलिस ने भिखारी महिला के शव को नदी में फिंकवाया, युवाओं ने रंगे हाथ पकड़ा

बिहार के बेतिया में नरकटियागंज रेल पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है. यहाँ एक मृत भिखारी महिला के शव को सम्मानजनक तरीके से पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बजाय पुलिस ने रिक्शा चालक के जरिए हड़बोड़ा नदी में फिंकवाने की कोशिश की.

|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

बेतिया में नदी में फेंकी जा रही थी महिला की लाश
बेतिया में नदी में फेंकी जा रही थी महिला की लाश

बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. जिसने खाकी वर्दी को दागदार कर दिया है. नरकटियागंज रेल पुलिस पर एक लावारिस महिला के शव को अपमानजनक तरीके से नदी में फैंकवाने का गंभीर आरोप लगा है. बेतिया के नरकटियागंज रेल परिसर में एक वृद्ध भिखारी महिला की मौत हो गई. कायदे से पुलिस को शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि रेल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए शव को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया. पुलिसकर्मियों ने एक रिक्शा चालक को कुछ पैसों का लालच दिया और उसे निर्देश दिया कि वह मृत महिला के शव को पास की हड़बोड़ा नदी में फेंक दे. इस कृत्य न केवल मानवता बल्कि कानून को भी पूरी तरह शर्मसार कर दिया है.

युवाओं ने रंगे हाथ पकड़ा
जब रिक्शा चालक सूरदास और उसका साथी रामचंद्र शव को नदी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ स्थानीय युवाओं की नजर उन पर पड़ गई. युवाओं ने तुरंत दोनों को पकड़ लिया और पुलिस की इस करतूत का विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना शिकारपुर थाना पुलिस को दी. पकड़े जाने पर रिक्शा चालक ने जो बयान दिया, उसने रेल पुलिस की पोल खोलकर रख दी. चालक ने बताया कि रेल थाने में तैनात प्रेम कुमार नामक कर्मी ने उसे पैसे देकर शव को नदी में बहाने के लिए कहा था.
fallback

भिखारी समझकर किया अपमानजनक व्यवहार
रिक्शा चालक के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने उसे बताया था कि मृत महिला एक भिखारी थी, जिसका नाम तेतरी देवी है और वह मोतिहारी की रहने वाली थी. पुलिस का तर्क था कि महिला का कोई वारिस नहीं है, इसलिए इसे नदी में फेंक देना ही बेहतर है. हालांकि, मृत महिला की अभी तक आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है. हंगामा बढ़ने के बाद रेल पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच (GMCH) भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में खौफनाक वारदात, ससुराल वालों ने दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग

रेल एसपी ने दिए जांच के आदेश
इस शर्मनाक घटना का वीडियो और खबरें सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है. रेल एसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
बेतिया में मानवता शर्मसार! रेल पुलिस ने भिखारी महिला के शव को नदी में फिंकवाया
Begusarai News
बेगूसराय में खौफनाक वारदात, ससुराल वालों ने दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग
Anita Jha
मधुबनी की अनिता झा, चैंबर नहीं मिला तो 14 साल से कार की पिछली सीट से कर रहीं वकालत
patna news
सम्राट चौधरी पटना, विजय सिन्हा संभालेंगे मुजफ्फरपुर, प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी
Sonpur Murder Case
सोनपुर हत्याकांड: पड़ोसियों ने किया बड़ा खुलासा, तीसरी पत्नी थी सरिता
nitish kumar
नीतीश कुमार को इन 4 यात्राओं ने बनाया जन-जन का नेता, अब 'समृद्धि यात्रा' पर हैं CM
manoj tiwari
मनोज तिवारी का नमक हराम नौकर! भोजपुरी एक्टर ने लगाई ऐसी जुगत कि रंगे हाथ धरा गया चोर
Dilip Jaiswal
'राजनीतिक रोटी ना सेंके', NEET छात्रा की मौत पर दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को दी नसीहत
Lalu Yadav
RJD में पॉवर ट्रांसफर करेंगे लालू यादव! तेजस्वी बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक राहुल कुमार के निशाने पर गिरिराज सिंह