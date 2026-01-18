बेतिया में मानवता शर्मसार! रेल पुलिस ने भिखारी महिला के शव को नदी में फिंकवाया, युवाओं ने रंगे हाथ पकड़ा

बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. जिसने खाकी वर्दी को दागदार कर दिया है. नरकटियागंज रेल पुलिस पर एक लावारिस महिला के शव को अपमानजनक तरीके से नदी में फैंकवाने का गंभीर आरोप लगा है. बेतिया के नरकटियागंज रेल परिसर में एक वृद्ध भिखारी महिला की मौत हो गई. कायदे से पुलिस को शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि रेल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए शव को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया. पुलिसकर्मियों ने एक रिक्शा चालक को कुछ पैसों का लालच दिया और उसे निर्देश दिया कि वह मृत महिला के शव को पास की हड़बोड़ा नदी में फेंक दे. इस कृत्य न केवल मानवता बल्कि कानून को भी पूरी तरह शर्मसार कर दिया है.

युवाओं ने रंगे हाथ पकड़ा

जब रिक्शा चालक सूरदास और उसका साथी रामचंद्र शव को नदी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ स्थानीय युवाओं की नजर उन पर पड़ गई. युवाओं ने तुरंत दोनों को पकड़ लिया और पुलिस की इस करतूत का विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना शिकारपुर थाना पुलिस को दी. पकड़े जाने पर रिक्शा चालक ने जो बयान दिया, उसने रेल पुलिस की पोल खोलकर रख दी. चालक ने बताया कि रेल थाने में तैनात प्रेम कुमार नामक कर्मी ने उसे पैसे देकर शव को नदी में बहाने के लिए कहा था.



भिखारी समझकर किया अपमानजनक व्यवहार

रिक्शा चालक के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने उसे बताया था कि मृत महिला एक भिखारी थी, जिसका नाम तेतरी देवी है और वह मोतिहारी की रहने वाली थी. पुलिस का तर्क था कि महिला का कोई वारिस नहीं है, इसलिए इसे नदी में फेंक देना ही बेहतर है. हालांकि, मृत महिला की अभी तक आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है. हंगामा बढ़ने के बाद रेल पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच (GMCH) भेजा.

रेल एसपी ने दिए जांच के आदेश

इस शर्मनाक घटना का वीडियो और खबरें सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है. रेल एसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी