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नेपाल में बारिश से बिहार में आफत! उफान पर गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी

वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है. इसके कारण गंडक नदी फिलहाल उफान पर है. गंडक नदी का पानी दियारा के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है. इसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:13 PM IST
नेपाल में बारिश से बिहार में आफत! उफान पर गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी
Image Credit: उफान पर गंडक नदी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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