/नेपाल में बारिश से बिहार में आफत! उफान पर गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी

गहरे पानी में न जाने की सलाह

पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी है. हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से जलस्तर के और बढ़ने की आशंका बनी हुई है. जल संसाधन विभाग वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 गेटों पर कड़ी नजर रख रहा है. प्रशासन ने आपदा से पैदा होने वाली किसी भी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए मॉनसून-पूर्व की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. अब यह देखना होगा कि इस मानसून सीजन में और कितनी बारिश होती है और गंडक नदी से पानी का बहाव किस हद तक बढ़ता है.