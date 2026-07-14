/नेपाल में बारिश से बिहार में आफत! उफान पर गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी

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सीमावर्ती नेपाल से निकलने वाली नारायणी गंडक नदी के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित बाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद नदी में भारी उफान है और गंडक नदी का पानी दियारा के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है. यहीं वजह है कि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर
गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है. इसी वजह से पश्चिमी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने जल संसाधन विभाग समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं. जहां वाल्मीकि नगर बैराज का कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे नदी के जलस्तर पर नजर रख रहा है, वहीं पूरा प्रशासनिक अमला जलस्तर और तटबंधों की लगातार निगरानी में जुटा हुआ है.
गहरे पानी में न जाने की सलाह
पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी है. हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से जलस्तर के और बढ़ने की आशंका बनी हुई है. जल संसाधन विभाग वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 गेटों पर कड़ी नजर रख रहा है. प्रशासन ने आपदा से पैदा होने वाली किसी भी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए मॉनसून-पूर्व की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. अब यह देखना होगा कि इस मानसून सीजन में और कितनी बारिश होती है और गंडक नदी से पानी का बहाव किस हद तक बढ़ता है.