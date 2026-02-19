Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3115797
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह गिरफ्तार, 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Bagaha Latest News: रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह को बगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है. संजय विक्रम शाह की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:11 PM IST

Trending Photos

रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह गिरफ्तार
रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा के रामनगर राज के राजा संजय विक्रम शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा है. रामनगर राज घराने के बड़े राजा संजय विक्रम शाह को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. इसकी जानकारी रामनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने दी.

बताया जा रहा है कि रामनगर राज परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजा संजय विक्रम शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. रामनगर राज घराने के बड़े राजा संजय शाह पर भूमि की खरीद-बिक्री में रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगा है. पीड़ित रजत तुलस्यान ने कोर्ट में परिवाद के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

आरोप है कि संजय राजा ओर से 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. लिहाजा, पुलिस ने राजघराने के मनमोहन विक्रम शाह के पुत्र संजय विक्रम शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. हालांकि, यह मामला 4 मार्च 2025 का बताया जा रहा है. जिसमें वारंट के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है. संजय विक्रम शाह के अलावा मोक्ष विक्रम शाह उर्फ मयंक, सीमा शाह और पांच अन्य लोगों पर भी आरोप लगाये गए है. यहीं वजह है कि अब पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस सम्बन्ध में रामनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया है कि एक और वारंट का मामला न्यायालय की तरफ से प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: डिप्टी CM सम्राट चौधरी के क्षेत्र में चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण

TAGS

Raja Sanjay Vikram ShahRamnagar newsBihar News

Trending news

land for jobs case
लैंड फॉर जॉब केस: तेज प्रताप यादव ने आरोपों से किया इनकार, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Mukesh Sahani
'मोटी कमाई के लिए बीजेपी खत्म करना चाहती है शराबबंदी', मुकेश सहनी का तीखा हमला
Bihar News
डिप्टी CM सम्राट चौधरी के क्षेत्र में चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण
Nalanda News
नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला
Saharsa news
सहरसा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त
Bihar government
बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश
Bihar News
'ब्लूटूथ से पैदा हुए', सुनील सिंह के बयान पर बोले अशोक चौधरी- 'सा...गंवार'
Muzaffarpur News
भ्रष्टाचार पर प्रहार: 3 दिन में तीसरा शिकार, साहेबगंज नगर परिषद का JE दबोचा गया
Jharkhand Assembly
झारखंड विधानसभा में गरमागरम बहस: वंदे मातरम से लेकर जल, जंगल, जमीन तक के मुद्दे
Bihar Rajya Sabha Elections
बिहार राज्यसभा चुनाव:ओवैसी की एंट्री से बिगड़ेगा खेल? ईमान के तेवर से सियासी हलचल तेज