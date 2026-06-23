रामनगर: ई-स्कूटर शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

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Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के सोनखर स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना उस समय हुई जब शोरूम बंद था और बाहर से शटर ललगा हुआ था. आग लगने के कारण शोरूम के अंदर रखा समान तेजी से आग के चपेट में आ गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में पांच इलेक्ट्रिक स्कूटर और आधा दर्जन से अधिक स्कूटरों की बैटरियां पूरी तरह जल गईं है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि शोरूम से धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. जब लोगों ने पास जाकर देखा तो शटर के अंदर आग की लपटें दिखाई दीं. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल शोरूम मालिक और पुलिस को इसकी सुचना दी. आग लगने के बाद लोगों ने एजेंसी का ताला तोड़कर अंदर की स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी.
घटना की सुचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हलांकि तब स्कूटर बैटरियां जलकर राख हो चुकी थीं, जिससे शोरूम संचालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. शोरूम संचालक के अनुसार इस अगलगी की घटना में करीब आठ लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.