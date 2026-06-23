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रामनगर: ई-स्कूटर शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित सोनखर चौक में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और कई बैटरियां जलकर राख हो गईं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:53 AM IST
रामनगर: ई-स्कूटर शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
Image Credit: रामनगर: ई-स्कूटर शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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