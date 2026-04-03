रामनगर में अवैध नर्सिंग होम का भंडाफोड़: महिला की मौत के बाद 4 डॉक्टरों पर FIR, अस्पताल सील

Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नेपाली टोला में अवैध रूप से संचालित 'संजीवनी हेल्थ केयर' नामक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. इस मामले में सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दया सागर आर्य ने रामनगर थाने में चार डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. आरोप है कि यह नर्सिंग होम बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा था और यहां गंभीर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा था, जिससे मरीजों की जान खतरे में डाली जा रही थी.

जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुलिस को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थल निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. नर्सिंग होम के संचालक कथित डॉक्टर नंदलाल यादव, डॉ. कृति, डॉ. संदीप यादव और डॉ. कमरुज्जमा समेत अन्य के खिलाफ अवैध रूप से अस्पताल संचालन और बिना अनुमति ऑपरेशन करने के आरोप लगे हैं. यह मामला मानवता के साथ खिलवाड़ और कानून का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है.

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महिला की मौत के बाद भड़का था आक्रोश

बताया जा रहा है कि इस नर्सिंग होम में मंगलवार को 20 वर्षीय महिला सोनी खातून की प्रसव के दौरान ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर साजिश के तहत गलत इंजेक्शन या दवा देकर हत्या करने का आरोप लगाया. मृतका की मां, जो शिकारपुर थाना क्षेत्र के मनवा परसी गांव की रहने वाली हैं, ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

अस्पताल सील, कार्रवाई पर उठे सवाल

घटना के बाद एसडीपीओ रागिनी कुमारी और दंडाधिकारी के रूप में तैनात बीडीओ अजीत कुमार की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने नर्सिंग होम की जांच की और उसे सील कर दिया. मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई. हालांकि, इस पूरे मामले में कार्रवाई में हुई देरी को लेकर स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल मुख्य आरोपी नंदलाल यादव फरार बताया जा रहा है और प्रशासन द्वारा आगे की जांच व कार्रवाई जारी है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज