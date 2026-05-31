बगहा में लेडी सिंघम का एक्शन: SDPO रागिनी कुमारी ने पुलिस की नाक के नीचे चल रहे लॉटरी रैकेट का किया भंडाफोड़

Bagaha News: बगहा में लेडी सिंघम SDPO रागिनी कुमारी ने पुलिस की नाक के नीचे चल रहे लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्ट सूचना पर मिली जानकारी के आधार पर की.
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रामनगर पुलिस ने बगहा शहर में चल रहे लॉटरी रैकेट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान, एक ही समय पर तीन अलग-अलग दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी टिकट और नकदी ज़ब्त की गई. इसके अलावा, इस धंधे में शामिल तीन लोगों को मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों में दो लॉटरी रैकेट चलाने वाले और एक शराबी शामिल है, जिसके पास से शराब भी बरामद की गई है.
दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामनगर शहर में जुए की तर्ज पर एक अवैध लॉटरी रैकेट फल-फूल रहा है. इसके बाद SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में की गई सघन छापेमारी से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. यह पता चला कि रामनगर थाना रोड पर स्थित नारायनपुर और न्यू मार्केट इलाके में पुलिस की नाक के नीचे ही लॉटरी का धंधा चल रहा था और इस काम में कई लोग शामिल थे. अमीर लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर, ये ऑपरेटर उन्हें लॉटरी टिकटों की खरीद-बिक्री में बड़ी रकम निवेश करने के लिए फुसलाकर अपना लॉटरी का कारोबार चला रहे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, रामनगर इलाके में अवैध रेत खनन पर सख्ती के बाद, अब लेडी सिंघम ने लॉटरी रैकेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके चलते, उन्होंने साफ कर दिया है कि लॉटरी के धंधे पर रोक लगाने के लिए पुलिस की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी. लॉटरी नेटवर्क में शामिल रैकेट चलाने वालों पर नकेल कसने के मकसद से पुलिस फिलहाल गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.
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गौरतलब है कि रामनगर, पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा शहर है, जहां अवैध शराब और अवैध रेत खनन के साथ-साथ, काफी लंबे समय से लॉटरी का धंधा भी खूब फल-फूल रहा है. यही वजह है कि पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर महिला अधिकारी SDPO रागिनी कुमारी ने खुद एक्शन मोड में आकर इन अवैध धंधों में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है.