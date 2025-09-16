Ramnagar Vidhan Sabha Seat: बाढ़, कटाव और सड़क संकट रामनगर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

Ramnagar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से क्रम संख्या 02 पर स्थित रामनगर (एससी) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राजनीतिक चर्चा में है. यह सीट वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है. फिलहाल यहां की विधायक भागीरथी देवी हैं, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश राम को पराजित किया था. लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से उनके चुनाव लड़ने पर संदेह है और इसी वजह से नए उम्मीदवार की तलाश तेज हो गई है.

रामनगर विधानसभा के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि यहां पुलिस अनुमंडल को राजस्व अनुमंडल का दर्जा मिले ताकि प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ सकें. इसके अलावा, थरुहट क्षेत्र में सड़क, बिजली और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब भी बना हुआ है. स्थानीय लोग रेफरल अस्पताल और डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए त्रिवेणी नहर पर दो अतिरिक्त पुल की आवश्यकता भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है.

रामनगर और गौनाहा प्रखंड के बीच स्थित पहाड़ी और दूरस्थ इलाके में विकास की गति बेहद धीमी है. मसान डैम का निर्माण अधूरा होने से हर साल बाढ़ और कटाव की समस्या सामने आती है. वहीं, नेपाल सीमा से लगे दोअन क्षेत्र में 22 नदियों के बीच सड़क और परिवहन की कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी है. स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और बस स्टैंड जैसी बुनियादी जरूरतें अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं.

रामनगर सीट पर 2000 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है. इससे पहले यहां चंद्रमोहन राय जनसंघ और बाद में बीजेपी से विधायक रह चुके हैं. 2020 में भागीरथी देवी ने कांग्रेस के राजेश राम को करीब 17 हजार वोटों से हराया था. 2015 में कांग्रेस से नरेश राम चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर, रामनगर को बीजेपी की पारंपरिक सीट माना जाता है.

इस बार बीजेपी से नंदकिशोर राम का नाम चर्चा में है, जबकि जेडीयू से पूर्व सांसद कैलाश बैठा के पुत्र राजेश कुमार बैठा की दावेदारी मानी जा रही है. कांग्रेस से नरेश राम तैयारी कर रहे हैं, और आरजेडी-माले गठबंधन में भी उम्मीदवार को लेकर चर्चा जारी है. जनसुराज भी यहां से नया चेहरा उतारने की कोशिश कर रही है.

रामनगर विधानसभा का जातीय समीकरण हमेशा से राजनीति का अहम हिस्सा रहा है. यहां एससी मतदाता लगभग 17% और एसटी मतदाता करीब 23% हैं. इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 20% से अधिक हैं. यादव और ब्राह्मण समुदाय भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2020 में यहां कुल मतदाता संख्या लगभग 2.96 लाख थी, जिनमें ग्रामीण मतदाता 89% से अधिक हैं.

रामनगर की पहचान हरिनगर शुगर मिल और धान-गन्ने की खेती से जुड़ी है. इसे अक्सर “धान का कटोरा” भी कहा जाता है. हालांकि विकास की रोशनी अभी तक दुर्गम पहाड़ी और दोअन क्षेत्र तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी है.

