Ramnagar Vidhan Sabha Seat: बाढ़, कटाव और सड़क संकट रामनगर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2924412
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Ramnagar Vidhan Sabha Seat: बाढ़, कटाव और सड़क संकट रामनगर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

Bihar Chunav 2025: रामनगर (एससी) विधानसभा सीट, जो वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है, 2025 चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल का केंद्र बनी हुई है. बीजेपी लंबे समय से यहां पर काबिज रही है, लेकिन इस बार सिटिंग विधायक भागीरथी देवी के स्वास्थ्य कारणों से नए उम्मीदवार की तलाश हो रही है. जेडीयू, कांग्रेस और जनसुराज भी इस सीट पर दावा ठोकने की तैयारी में हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:45 PM IST

Trending Photos

रामनगर (एससी) विधानसभा सीट
रामनगर (एससी) विधानसभा सीट

Ramnagar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से क्रम संख्या 02 पर स्थित रामनगर (एससी) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राजनीतिक चर्चा में है. यह सीट वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है. फिलहाल यहां की विधायक भागीरथी देवी हैं, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश राम को पराजित किया था. लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से उनके चुनाव लड़ने पर संदेह है और इसी वजह से नए उम्मीदवार की तलाश तेज हो गई है.

रामनगर विधानसभा के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि यहां पुलिस अनुमंडल को राजस्व अनुमंडल का दर्जा मिले ताकि प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ सकें. इसके अलावा, थरुहट क्षेत्र में सड़क, बिजली और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब भी बना हुआ है. स्थानीय लोग रेफरल अस्पताल और डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए त्रिवेणी नहर पर दो अतिरिक्त पुल की आवश्यकता भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है.

रामनगर और गौनाहा प्रखंड के बीच स्थित पहाड़ी और दूरस्थ इलाके में विकास की गति बेहद धीमी है. मसान डैम का निर्माण अधूरा होने से हर साल बाढ़ और कटाव की समस्या सामने आती है. वहीं, नेपाल सीमा से लगे दोअन क्षेत्र में 22 नदियों के बीच सड़क और परिवहन की कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी है. स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और बस स्टैंड जैसी बुनियादी जरूरतें अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रामनगर सीट पर 2000 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है. इससे पहले यहां चंद्रमोहन राय जनसंघ और बाद में बीजेपी से विधायक रह चुके हैं. 2020 में भागीरथी देवी ने कांग्रेस के राजेश राम को करीब 17 हजार वोटों से हराया था. 2015 में कांग्रेस से नरेश राम चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर, रामनगर को बीजेपी की पारंपरिक सीट माना जाता है.

इस बार बीजेपी से नंदकिशोर राम का नाम चर्चा में है, जबकि जेडीयू से पूर्व सांसद कैलाश बैठा के पुत्र राजेश कुमार बैठा की दावेदारी मानी जा रही है. कांग्रेस से नरेश राम तैयारी कर रहे हैं, और आरजेडी-माले गठबंधन में भी उम्मीदवार को लेकर चर्चा जारी है. जनसुराज भी यहां से नया चेहरा उतारने की कोशिश कर रही है.

रामनगर विधानसभा का जातीय समीकरण हमेशा से राजनीति का अहम हिस्सा रहा है. यहां एससी मतदाता लगभग 17% और एसटी मतदाता करीब 23% हैं. इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 20% से अधिक हैं. यादव और ब्राह्मण समुदाय भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2020 में यहां कुल मतदाता संख्या लगभग 2.96 लाख थी, जिनमें ग्रामीण मतदाता 89% से अधिक हैं.

रामनगर की पहचान हरिनगर शुगर मिल और धान-गन्ने की खेती से जुड़ी है. इसे अक्सर “धान का कटोरा” भी कहा जाता है. हालांकि विकास की रोशनी अभी तक दुर्गम पहाड़ी और दोअन क्षेत्र तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी है.

ये भी पढ़ें- Valmikinagar Vidhan Sabha Seat: गंडक पर स्थायी पुल और हवाई अड्डे का कायाकल्प मुद्दा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ramnagar Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

Pappu Yadav
किसने बनाया या बनवाया पूर्णिया एयरपोर्ट? शुभारंभ के बाद अब शुरू हो गया क्रेडिट वार
Valmikinagar Vidhan Sabha Seat
Valmikinagar Vidhan Sabha Seat: गंडक पर स्थायी पुल और हवाई अड्डे का कायाकल्प मुद्दा
Makhdumpur Vidhan Sabha Seat
Makhdumpur Vidhan Sabha Seat: सुरक्षित सीट पर दलों की निगाहें
Bettiah Crime
टीचर ने दिया था क्लू, अपहरणकर्ता आया और 9 बजे आर्यन को स्कूल गेट से उठा ले गया
Sanjay Jaiswal
'मैंने पांच गोलियां दीं और तुम्हारी माइकोरिया...', पीके पर संजय जायसवाल का पलटवार
Ghosi Vidhan Sabha Seat
Ghosi Vidhan Sabha Seat: घोसी विधानसभा में इस बार होगा बहुकोणीय संघर्ष
Jehanabad Vidhansabha Seat
Jehanabad Vidhansabha Seat: बदले समीकरणों के बीच चुनावी जंग होगी दिलचस्प
CM nitish kumar
CM नीतीश का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक लोन फ्री
Tejashwi Yadav
तेजस्वी ने यात्रा की शुरूआत में ही PM पर बोला बड़ा हमला, घुसपैठियों पर कही ये बात
Amit Shah Bihar
PM मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे बिहार, चेक करेंगे बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस
;