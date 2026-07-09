/सिस्टम फेल तो जनता पास, रामनगर के इस गांव ने चंदा जुटाकर पहाड़ी नदी पर बना डाला 60 फीट लंबा लोहे का पुल

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल स्थित रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत के शिवपुर कॉलोनी में ग्रामीणों ने प्रशासन का इंतजार छोड़ आपसी सहयोग से करीब 60 फीट लंबा लोहे का पुल बना दिया। ढाई लाख रुपये की लागत से बने इस पुल ने हजारों लोगों की आवाजाही आसान कर दी और ग्रामीण एकता की मिसाल पेश की।पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत स्थित शिवपुर कॉलोनी के ग्रामीणों ने 'जहां चाह, वहां राह' कहावत को सच कर दिखाया है. वर्षों तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और श्रमदान के बल पर पहाड़ी नदी पर करीब 60 फीट लंबा लोहे का पुल बना दिया. लगभग ढाई लाख रुपये की लागत से तैयार इस पुल ने हजारों लोगों की आवाजाही को आसान बना दिया है और पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है.