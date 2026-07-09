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सिस्टम फेल तो जनता पास, रामनगर के इस गांव ने चंदा जुटाकर पहाड़ी नदी पर बना डाला 60 फीट लंबा लोहे का पुल

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल स्थित रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत के शिवपुर कॉलोनी में ग्रामीणों ने प्रशासन का इंतजार छोड़ आपसी सहयोग से करीब 60 फीट लंबा लोहे का पुल बना दिया. ढाई लाख रुपये की लागत से बने इस पुल ने हजारों लोगों की आवाजाही आसान कर दी और ग्रामीण एकता की मिसाल पेश की.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:48 PM IST
सिस्टम फेल तो जनता पास, रामनगर के इस गांव ने चंदा जुटाकर पहाड़ी नदी पर बना डाला 60 फीट लंबा लोहे का पुल
Image Credit: रामनगर के इस गांव ने चंदा जुटाकर पहाड़ी नदी पर बना डाला 60 फीट लंबा लोहे का पुलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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