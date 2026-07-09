/सिस्टम फेल तो जनता पास, रामनगर के इस गांव ने चंदा जुटाकर पहाड़ी नदी पर बना डाला 60 फीट लंबा लोहे का पुल

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Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल स्थित रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत के शिवपुर कॉलोनी में ग्रामीणों ने प्रशासन का इंतजार छोड़ आपसी सहयोग से करीब 60 फीट लंबा लोहे का पुल बना दिया। ढाई लाख रुपये की लागत से बने इस पुल ने हजारों लोगों की आवाजाही आसान कर दी और ग्रामीण एकता की मिसाल पेश की।पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत स्थित शिवपुर कॉलोनी के ग्रामीणों ने 'जहां चाह, वहां राह' कहावत को सच कर दिखाया है. वर्षों तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और श्रमदान के बल पर पहाड़ी नदी पर करीब 60 फीट लंबा लोहे का पुल बना दिया. लगभग ढाई लाख रुपये की लागत से तैयार इस पुल ने हजारों लोगों की आवाजाही को आसान बना दिया है और पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है.
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले करीब 50 वर्षों से इस नदी पर स्थायी पुल की मांग की जा रही थी. हर बरसात में बांस और लकड़ी से बना चचरी पुल बह जाता था, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों, महिलाओं और मरीजों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती थी. कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद जब सरकारी स्तर पर कोई पहल नहीं हुई, तब गांव के लोगों ने खुद ही समाधान निकालने का फैसला किया.
इसके बाद ग्रामीणों ने चंदा पुल बनाने के लिए चंदा लेना शुरू किया. किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1,000 रुपये का सहयोग किया, तो कई लोगों ने श्रमदान और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई. गांव के लोगों की सामूहिक मेहनत से करीब ढाई लाख रुपये जुटाए गए और दिन-रात काम कर मजबूत लोहे का पुल तैयार किया गया. अब इस पुल के बनने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती, मरीजों की अस्पताल तक पहुंच और बरसात के दौरान गांव का संपर्क बाधित होने की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है.
ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल केवल लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि उनकी एकता, आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. वहीं, यह घटना विकास के दावों और सरकारी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती है. पश्चिम चंपारण के इस छोटे से गांव ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता को हमेशा खुद ही आगे आना पड़ेगा?