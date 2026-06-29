/रामनगर में हुई हिंसक झड़प में 7 गिरफ्तार, 100 अज्ञात समेत 52 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

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Bagaha News: बिहार के बगहा के रामनगर में हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दो पक्षों के बीच हुए पथराव और हिंसा के बाद पुलिस ने 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं, 52 नामजद और 90-100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस हिंसा में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. बगहा SP राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है. ड्रोन से निगरानी के बीच रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है.
दरअसल, रामनगर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली और जुलाहा टोली में आपसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर ईंट-पत्थर चलने लगे. हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस टीम को भी निशाना बनाया. उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में पुलिसकर्मी गोपीचंद राय और गणेश राम घायल हो गए. इसके बाद SP राजेश कुमार ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए विधि-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखना है.
बताया जा रहा है कि इस हिंसक घटना के बाद रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की. अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, 52 नामजद और 90-100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस संबंध में SP राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस लगातार निगरानी रख रही है, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.
बता दें कि रामनगर के तुरहा टोली और जुलाहा टोली में शनिवार देर रात आपसी मनमुटाव को लेकर दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. इस घटना में करीब 5 लोग घायल हुए, जिनमें दो की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें CHC रामनगर से बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर किया गया.