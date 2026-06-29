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रामनगर में हुई हिंसक झड़प में 7 गिरफ्तार, 100 अज्ञात समेत 52 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Bagaha News: बगहा के रामनगर में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में 52 नामजद और 90-100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:35 AM IST
रामनगर में हुई हिंसक झड़प में 7 गिरफ्तार, 100 अज्ञात समेत 52 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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