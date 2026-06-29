/रामनगर में हुई हिंसक झड़प में 7 गिरफ्तार, 100 अज्ञात समेत 52 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

बताया जा रहा है कि इस हिंसक घटना के बाद रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की. अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, 52 नामजद और 90-100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस संबंध में SP राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस लगातार निगरानी रख रही है, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.