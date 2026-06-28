/रामनगर में दो गुटों में हिंसक झड़प, दो पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, SDPO रागिनी कुमारी ने संभाला मोर्चा

राज्य चुनें
Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल के रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-12 स्थित जोलाहा टोली में रविवार को आपसी विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर जमकर ईंट-पत्थर चलाने लगे. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हिंसा में दो पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने हालात पर काबू पाया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है.
पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर किया गया. CHC प्रभारी डॉ. डी.एस. आर्य ने दो पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की है.
फिलहाल रामनगर के जोलाहा टोली में स्थिति पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है. पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.