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रामनगर में दो गुटों में हिंसक झड़प, दो पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, SDPO रागिनी कुमारी ने संभाला मोर्चा

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण के रामनगर में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. जोलाहा टोली में जमकर ईंट-पत्थर चले, जिसमें दो पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए.SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:01 PM IST
रामनगर में दो गुटों में हिंसक झड़प, दो पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, SDPO रागिनी कुमारी ने संभाला मोर्चा
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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