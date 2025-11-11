रामनगर में वोट बहिष्कार: विकास न होने पर थारू आदिवासियों का बड़ा विरोध, 15 हजार मतदाता नहीं कर रहे मतदान

Bihar Chunav 2025: पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो पंचायतों — नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन — में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है. दोनों पंचायतों के 19 मतदान केंद्रों पर तकरीबन 15,000 मतदाताओं ने वोट डालने से इंकार कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके इलाके में सड़क, पुल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जातीं, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और नेपाल की तराई में बसे दोन इलाके के मतदाता विकास से वंचित रहने के कारण नाराज हैं.

दोन क्षेत्र के 22 गांवों के 18 बूथों पर मतदाताओं ने वोट न देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कोई भी मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचा. जानकारी के अनुसार, रामनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000 थारू आदिवासी मतदाता हैं. ये इलाका 22 नदियों से घिरा हुआ है, जिससे यहां पहुंचना काफी मुश्किल होता है. बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. मतदाताओं का कहना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी उनके गांवों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं.

ये भी पढ़ें: कोनार पहुंचे प्रशांत किशोर, मतदान कर कहा; विकास और रोजगार के लिए करें वोट

Add Zee News as a Preferred Source

वोट बहिष्कार की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मतदाताओं को मनाने की कवायद तेज कर दी है. रामनगर विधानसभा की आरओ अंजेलिका कृति ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, इसलिए प्रशासन लगातार नाराज मतदाताओं को समझाने में जुटा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन नाराज ग्रामीणों को समय रहते मना पाता है या नहीं.

गौरतलब है कि पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के बनकटवा और नौरंगिया पंचायतों में थारू आदिवासियों की आबादी लगभग 20 हजार है. स्थानीय लोग सांसद और विधायक पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि हर चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता. साल के चार महीने बारिश और बाढ़ के दौरान यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता है. पुल और सड़कों के अभाव में लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है. यही कारण है कि इस बार मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है.

इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!