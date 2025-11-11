रामनगर में वोट बहिष्कार: विकास न होने पर थारू आदिवासियों का बड़ा विरोध, 15 हजार मतदाता नहीं कर रहे मतदान

Advertisement
Bihar Chunav 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण के रामनगर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन पंचायतों के ग्रामीणों ने सड़क, पुल और बिजली की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया.

Nov 11, 2025

Bihar Chunav 2025: पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो पंचायतों — नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन — में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है. दोनों पंचायतों के 19 मतदान केंद्रों पर तकरीबन 15,000 मतदाताओं ने वोट डालने से इंकार कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके इलाके में सड़क, पुल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जातीं, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और नेपाल की तराई में बसे दोन इलाके के मतदाता विकास से वंचित रहने के कारण नाराज हैं.

दोन क्षेत्र के 22 गांवों के 18 बूथों पर मतदाताओं ने वोट न देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कोई भी मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचा. जानकारी के अनुसार, रामनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000 थारू आदिवासी मतदाता हैं. ये इलाका 22 नदियों से घिरा हुआ है, जिससे यहां पहुंचना काफी मुश्किल होता है. बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. मतदाताओं का कहना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी उनके गांवों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं.

वोट बहिष्कार की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मतदाताओं को मनाने की कवायद तेज कर दी है. रामनगर विधानसभा की आरओ अंजेलिका कृति ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, इसलिए प्रशासन लगातार नाराज मतदाताओं को समझाने में जुटा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन नाराज ग्रामीणों को समय रहते मना पाता है या नहीं.

गौरतलब है कि पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के बनकटवा और नौरंगिया पंचायतों में थारू आदिवासियों की आबादी लगभग 20 हजार है. स्थानीय लोग सांसद और विधायक पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि हर चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता. साल के चार महीने बारिश और बाढ़ के दौरान यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता है. पुल और सड़कों के अभाव में लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है. यही कारण है कि इस बार मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है.
