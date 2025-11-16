रामनगर की त्रिवेणी नहर में मिली अमेजन की दुर्लभ ‘सकर माउथ कैटफिश’, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

पश्चिम चंपारण के बगहा क्षेत्र में उस समय बड़ी हलचल मच गई जब रामनगर स्थित त्रिवेणी नहर में एक मछुआरे के जाल में बेहद दुर्लभ प्रजाति की मछली फँस गई. इसे सकर माउथ कैटफिश या अमेजन सेलफिन कैटफिश बताया जा रहा है, जो आम तौर पर अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है. इसकी जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों से सौ से अधिक लोग इसे देखने और फोटो लेने के लिए पहुँच गए.

VTR टीम मौके पर, मछली को लिया कब्जे में

दुर्लभ मछली मिलने की सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम तुरंत मौके पर पहुँची. टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर मछली को अपने कब्जे में लिया और बाद में उसे सुरक्षित रूप से गंडक नदी में छोड़ दिया. रामनगर रेंज के रेंजर विजय प्रसाद ने पुष्टि की कि यह सच में सकर माउथ कैटफिश है और इसे पकड़कर सही तरीके से नदी में छोड़ दिया गया है.

अमेजन की मछली बिहार तक कैसे पहुँची?

स्थानीय लोगों और वन विभाग के अधिकारियों के लिए यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली यह प्रजाति बिहार के रामनगर तक कैसे पहुँची. अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल की नारायणी नदी, जिसे भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है, के जरिए यह मछली यहाँ तक आई होगी. नारायणी नदी से ही तिरहुत, दोन और त्रिवेणी नहरों तक पानी सप्लाई किया जाता है.

मछुआरे और ग्रामीण भी हैरान

मछली को पकड़ने वाले मछुआरे वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि जब उसने अपने जाल में यह अनजान और बड़ी आकृति की मछली देखी तो वह चौंक गया. ग्रामीणों ने भी कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी. लोग इसे नजदीक से देखने के लिए घंटों नहर किनारे जमा रहे.

वन विभाग सतर्क

रेंजर विजय प्रसाद ने कहा कि विदेशी प्रजाति की मछलियाँ कई बार स्थानीय पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होती हैं, इसलिए इसे तुरंत नदी में छोड़ा गया. विभाग अब यह भी जांच करेगा कि इस तरह की मछली का स्रोत कहां से आया और क्या इस क्षेत्र में ऐसी अन्य विदेशी प्रजातियाँ भी मौजूद हो सकती हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

