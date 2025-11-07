'तेजस्वी बाबू! घोटाले से बिहार नहीं चलेगा', बगहा की चुनावी सभा में रवि किशन का विपक्ष पर हमला

Bihar Chunav 2025: एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारक और गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्रवार को बगहा पहुंचे. इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. बगहा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के लिए बीजेपी नेताओं ने जनता से समर्थन मांगा. चूंकि दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण जिले में 11 नवंबर को मतदान होना है, इसलिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. लगातार स्टार प्रचारकों और नेताओं की चुनावी सभाएं आयोजित कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन मांगा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि बगहा से बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा की खास बात यह रही कि शुक्रवार को बगहा के चौतरवा पतिलार में हुई इस चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद 18 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे. अश्विनी चौबे ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि RJD के दागी नेताओं को जनता रस्सी से बांधकर फांसी के फंदे पर लटका देगी.

वहीं स्टार प्रचारक और गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी में संबोधन करते हुए लालू–राबड़ी राज पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सुन लs तेजस्वी बाबू, तोहर माई–बाबू लाग गइले नीतीश के हरावे में, लेकिन ई ना होई. नरेंद्र मोदी आ नीतीश कुमार पें कोनो घोटाला नईखे, तोहर माई–बाबू घोटाला पे घोटाला कइले बा… अब ई ना चली. सुनs, पुलिस वाला हमरा के रोज धमकी देला कि तु बिहार जईबs मोदी के प्रचार करे त तोहके मार दिहल जाई.

रवि किशन ने आगे कहा कि हमार वादा बा हम बिहार से जंगल राज पूरा खत्म कर देब. फेरु नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनिहें. अब बताव बगहा के जनता, बीजेपी प्रत्याशी मोदी जी और नीतीश जी के उम्मीदवार राम सिंह के विजय के माला पहिना देबs कि ना? इसके बाद उन्होंने विजय का आशीर्वाद मांगा और माला पहनाकर जनता का अभिवादन किया. साथ ही, भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए बगहा के युवाओं को न्योता भी दिया.

बता दें कि 04-बगहा सदर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक राम सिंह को पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है. उनके समर्थन में अब युवा मुस्लिम वोटरों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी रहे परवेज अख्तर उर्फ फूल बाबू, तथा RJD के यादव वोटरों का बड़ा हिस्सा महागठबंधन को ठेंगा दिखाकर पप्पू यादव और परवेज अख्तर के नेतृत्व में बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह के साथ आ गया है. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के मुकाबले बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह की लड़ाई अब नेक-टू-नेक फाइट में बदल गई है और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है.

