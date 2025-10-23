नरकटियागंज की बागी भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने वापस लिया नामांकन, जायसवाल ने एक घंटे की थी बात

Bihar Chunav 2025: नरकटियागंज की बागी भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. पार्टी से बागी हुई विधायक रश्मि वर्मा ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया था. आज बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल रश्मि वर्मा के घर पहुंचे और एक घंटे बंद कमरे में बात कर बागी रश्मि वर्मा को मनाने में कामयाब रहे. रश्मि वर्मा ने नामांकन वापस लेने के बाद बताया कि पार्टी के हित में यह फैसला लिया है, पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी. बता दें कि विधायक रश्मि वर्मा का इस बार बीजेपी ने टिकट काट संजय पांडे पर भरोसा जताया है. सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने डैमेज कंट्रोल कर बीजेपी के लिए नरकटियागंज विधानसभा सीट अब आसान कर दिए हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

रश्मि वर्मा ने किया था निर्दलीय नामांकन

बता दें कि नरकटियागंज से बीजेपी की बागी विधायक रश्मि वर्मा ने निर्दलीय नामांकन किया था. आज नाम वापसी कराने के लिए बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल रश्मि वर्मा के घर पहुंचे और एक घंटे तक कमरे में बातचीत की. बीजेपी ने वर्तमान विधायक रश्मि वर्मा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है. वहां से बीजेपी ने संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर विधायक रश्मि वर्मा ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था. आज नाम वापसी का आखरी दिन था. नाम वापसी कराने पहुंचे सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि तीन बजे तक नाम वापसी का समय है जो पार्टी से बागी हुए है, उनसे एक बार बात कर समझने आए हैं.

प्रकाश राय ने भी लिया नामांकन वापस

बता दें कि बीजेपी नरकटियागंज सीट बचाने के लिए बागी विधायक रश्मि वर्मा से नाम वापसी के लिए लगातार दबाव बना रही है. वहीं, चनपटिया विधानसभा सीट से बागी पूर्व भाजपा विधायक प्रकाश राय ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है. टिकट नहीं मिलने से पूर्व विधायक प्रकाश राय ने अपना निर्दलीय नामांकन किया था. आज प्रकाश राय ने पार्टी हित में अपना नामांकन वापस लिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने वाला है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!