पहले टिकट कटने की फैली अफवाह, अब पहली ही लिस्ट में नंबर 1 पर रेणु देवी का नाम, बोलीं- खरा उतरूंगी

Renu Devi Profile: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में एक महिला का नाम है. वो महिला और कोई नहीं, बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं. रेणु देवी अपने आप में बेति भाजपा के लिए संघर्ष की एक कहानी हैं. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के शासनकाल में रेणु देवी ने भाजपा के लिए संघर्ष किया था. भाजपा के दुरुह समय में रेणु देवी ने बेतिया में कमल खिलाकर खुद को साबित किया था और अब एक बार फिर भाजपा ने रेणु देवी पर भरोसा जताया है. अगर इस बार के चुनाव में रेणु देवी की जीत होती है तो यह बेतिया विधानसभा क्षेत्र से उनकी छठी जीत होगी, जो कि रिकॉर्ड होगा.

छठी बार भाजपा से टिकट मिलने पर रेणु देवी ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, मैंने पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है. पार्टी ने बहुत विश्वास कर मुझे टिकट दिया है. पार्टी के सभी केंद्रीय शीर्ष नेताओं को रेणु देवी ने धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि मैं इस बार भी चुनाव जीतकर जनता की सेवा करूंगी. पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास किया है तो मैं पार्टी के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगी.

रेणु देवी तब बिहार के राजनीतिक फलक पर छा गई थीं, जब पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी. तब रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी थीं. 2020 में रेणु देवी 5वीं बार विधायक के रूप में चुनी गई थीं. सबसे पहले वे 2000 में बेतिया की विधायक चुनी गई थीं. उसके बाद 2005, 2010 भी जीती थीं. 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच राजनीतिक तालमेल के चलते उन्हें 2000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था.

67 साल की रेणु देवी की पढ़ाई की बात करें तो 1977 में उन्होंने इंटरमीडियट की परीक्षा पास की थी. 1988 से वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाने लगीं. उनकी मां संघ परिवार से जुड़ी थीं तो उनकी परवरिश पर भी इसका असर रहा था. ​बिहार की डिप्टी सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार की सरकार में 2005 से 2009 के बीच वे खेल, कला एवं संस्कृति मंत्रालय संभाल चुकी थीं. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में वो महिला मोर्चा सहित कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं.

रेणु देवी बिहार के अतिपिछड़ा नोनिया समाज से आती हैं. बिहार में अतिपिछड़ा को नीतीश कुमार और एनडीए का वोटबैंक कहा जाता है. खासकर महिलाओं में पीएम मोदी और नीतीश कुमार का गजब का क्रेज है. पीएम मोदी तो बिहार की महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर भी कहते हैं. रेणु देवी ऐसी महिलाओं की प्रतिनिधि चेहरा हैं.