Rinku Singh Profile: दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं रिंकू सिंह, पहली बार बसपा के टिकट से लड़े थे चुनाव

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वाल्मीकिनगर से जेडीयू ने वर्तमान विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया है. दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त रिंकू सिंह ने 2020 में कांग्रेस के राजेश सिंह को भारी वोटों से हराया था.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट से जेडीयू ने एक बार फिर वर्तमान विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है. 29 मई 1979 को जन्मे रिंकू सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून (एलएलबी) की डिग्री हासिल कर चुके हैं. वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राजेश सिंह को लगभग 30 हजार वोटों से पराजित किया था. रिंकू सिंह इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित पर्यटन नगरी वाल्मीकिनगर के स्थानीय निवासी हैं. यह इलाका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकिनगर को पर्यटन स्थल के रूप में काफी विकसित किया गया है, जिसका राजनीतिक लाभ जेडीयू को लगातार मिलता रहा है.

धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिता स्वर्गीय हरेंद्र किशोर सिंह इलाके के एक प्रतिष्ठित ठेकेदार और सम्मानित व्यक्ति रहे हैं. उनकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का लाभ रिंकू सिंह को भी राजनीतिक जीवन में मिलता रहा है. रिंकू सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाल्मीकिनगर से प्राप्त की. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए, जहां से उन्होंने 1999 में स्नातक और 2003 में कानून की डिग्री (LLB) हासिल की. पढ़ाई के दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, जिसने उनके राजनीतिक करियर की मजबूत नींव रखी.

ये भी पढ़ेें: Bihar Chunav 2025: महिलाओं को साधने में PM मोदी से आगे निकल गए CM नीतीश कुमार

रिंकू सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में बसपा (BSP) के टिकट से की, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने भाजपा (BJP) का दामन थाम लिया, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2015 में चुनाव लड़ा. जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विजयी बनाकर विधानसभा भेजा. विधायक बनने के बाद उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू में शामिल किया. इसके बाद 2020 के चुनाव में जेडीयू ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, जहां उन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज की.

2025 के चुनाव में भी जेडीयू ने एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वे इस बार जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो एनडीए सरकार में उनके मंत्री बनने की संभावना प्रबल मानी जा रही है. बता दें कि वाल्मीकिनगर के मौजूदा जेडीयू विधायक रिंकू सिंह दो भाइयों में छोटे हैं. उनके बड़े भाई पिंटू सिंह सौम्य स्वभाव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उज्जैन इंजिकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.

इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

