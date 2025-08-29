VTR News: राजा परीक्षित को जिस तक्षक नाग ने डंसा था, उसका 'वंशज' वाल्मीकिनगर में मिला!

VTR News: ये माना जाता है कि महाभारत काल में राजा परिक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी. अब उसी नाग का वंशज बिहार के वाल्मीकिनगर के टंकी बाजार स्थित डॉ. लक्ष्मण प्रसाद के निजी क्लीनिक में देखा गया. दरअसल, तक्षक नाग डॉकटर के चेंबर में कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था, जो अचानक वहां काम कर रहे कर्मियों को नजर आया. तक्षक नाग को देखते ही क्लीनिक में अफरा तफरी मच गईं. बहरहाल सूचना के बाद वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व (VTR) के वन कर्मियों द्वारा सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.

बताया जा रहा है कि वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व वाल्मीकिनगर में मिला ऑरनेट फ्लाइंग स्नेक अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. सबसे बड़ी बात यह है की महाभारत और भगवत गीता में भी इस तक्षक नाग का जिक्र मिलता है. कहा जाता है की ये वही नाग है जिसने राजा परीक्षित को काटा था और फिर उनकी मौत हो गई थी. तक्षक नाग का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में राजा परिक्षित की कहानी आती है, और दिमाग में यह बात कौंध जाती है क्योंकि आज भी उड़ने वाले तक्षक नाग हीं होते हैं?

हालांकि तक्षक नाग आज के समय में मुश्किल से ही देखने को मिलता है. यह सांप उड़ने की बजाय कूदने की भी क्षमता रखते हैं. ये सांप अपने शरीर को फैलाकर एक जगह से दूसरी जगह S आकार बनाकर कूद सकते हैं. खास बात यह है की इनके कूदने का तरीका बहुत ही अद्भुत होता है, लेकिन असल में वे उड़ते नहीं हैं. ये सांप खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं जो इन दिनों बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्पॉट किये गए हैं जो वन विभाग के लिए सुखद अनुभव के साथ साथ गौरव का क्षण है.

बता दें की विगत वर्ष भी वाल्मिकिनगर स्थित इसी अस्पताल में एक तक्षक नाग निकला था जिसका भी समय रहते स्नेक कैचर के साथ वनकर्मियों नें सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर VTR के जटाशंकर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया था.

इनपुट: इमरान अजीज

