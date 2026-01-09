'2 नंबर के पैसे को सफेद करने का अड्डा है I-PAC, प्रशांत किशोर को मिले 60 करोड़', बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा हमला

Sanjay Jaiswal on Prashant Kishor: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने I-PAC पर ईडी की कार्रवाई के बाद तीखा हमला बोला है. सांसद संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि I-PAC का मुख्य काम 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने का अड्डा है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में I-PAC ने प्रशांत किशोर को 60 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था. हमें हराने के लिए, सब घोटाले हैं. सभी घोटालों का खुलासा होना चाहिए, गलत नेताओं का एजेंट बनकर गरीबों को खरीदने का काम करते हैं.

संजय जायसवाल ने कहा कि झारखंड में भी उन्होंने ऐसी ही साजिश रची और वे झारखंड में कामयाब भी हुए. I-PAC का काम माफियाओं के साथ काम करना है. बिहार चुनाव से पहले I-PAC ने जनसुराज पार्टी को पैसा दिया और 60 करोड़ से अधिक राशि प्रशांत किशोर को बीजेपी को हराने के लिए दिया.

भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि जब किसी के घर पर रेड होती है, तो मुख्यमंत्री खुद वहां जाती हैं और डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती हैं. I-PAC शुरू से ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी रही है. ईडी को ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में भी I-PAC ने अपने 60 करोड़ रुपये जन सुराज पार्टी पर खर्च किए.

I-PAC पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की प्रतिक्रिया

बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि दीदी ने अपना काम किया. यह पहली दफा नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग कानून के दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई होगी. भ्रष्टाचार करने वालों को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं. कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पहली बार देखा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से कर रही हैं. वह संवैधानिक संस्था है जनता ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगी. आने वाले चुनाव में ममता दीदी को वोट के माध्यम से ठंडा कर देगी.

