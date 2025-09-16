Bihar Politics: 'मैंने पांच गोलियां दीं और तुम्हारी माइकोरिया बीमारी ठीक हो गई...', प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल का पलटवार

Bihar Chunav 2025: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद संजय जायसवाल ने अब पलटवार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं कि इल्जाम लगाऊं और भाग जाऊं.
Trending Photos
Sanjay Jaiswal Vs Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है. दोनों ओर से एक-दूसरे पर संगीन आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच संजय जायसवाल ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी सांसद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि मैं एक सांसद होने के साथ-साथ एक सफल चिकित्सक भी हूं. संजय जायसवाल के मुताबिक, उन्होंने प्रशांत किशोर की माइकोरिया नामक बीमारी को समाप्त कर दिया है. सांसद जायसवाल ने लिखा कि प्रशांत किशोर, नेता मैं जैसा भी हूं परंतु तुम यह तो मानोगे कि मैं सफल चिकित्सक हूं.
पश्चिम चंपारण के सांसद ने आगे लिखा कि तुम माइकोरिया के गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. इस बीमारी में माइक सामने आने के साथ आदमी के मुंह से बातों का डायरिया होने लगता है. मैंने तुम्हें पांच गोलियां दीं और तुम्हारी माइकोरिया बीमारी ठीक हो गई. वैसे तुम्हें अतिरिक्त लाभ यह हुआ कि हर तीन दिनों पर नेताओं के खिलाफ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बीमारी ठीक हो गई. परंतु मेरे पांच सवालों का जवाब कब दोगे ? बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं कि इल्जाम लगाऊं और भाग जाऊं. मैंने तुम पर इल्जाम लगाया है तो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा.
ये भी पढ़ें- तेजस्वी ने यात्रा की शुरूआत में ही PM पर बोला बड़ा हमला, घुसपैठियों पर कही ये बात
संजय जायसवाल ने कहा कि सुबह-सुबह मैं उनका (प्रशांत किशोर) इलाज अपने क्लिनिक में किया हूं. घबराने की जरूरत नहीं है. उनको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा. बता दें कि प्रशांत किशोर ने सांसद संजय जायसवाल पर आरोप लगाया था कि बीजेपी सांसद ने अपने पेट्रोल पंप के लिए 10 वर्ष तक फ्लाई ओवर नहीं बनने दिया. पीके ने ये भी दावा किया कि संजय जायसवाल अपने पेट्रोल पंप पर नगर निगम की गाड़ियों में तेल भरने में फर्जी बिल बनाकर पैसा निकालते हैं.
रिपोर्ट- धनंजय
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!