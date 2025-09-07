बगहा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
बगहा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बगहा जिले के जीमरी नौतनवा पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच और जनसुराज नेता कैलाश राम की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है. मृतक अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और दो बेटियों को छोड़ गए हैं.

बगहा जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है. सेमरा थाना क्षेत्र के जीमरी नौतनवा पंचायत में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच और जनसुराज नेता कैलाश राम (45) की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, कैलाश राम खेत की ओर गए थे तभी अचानक ठनका गिर गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक अपने पीछे पत्नी रम्भा देवी, दो बेटे और दो बेटियों का परिवार छोड़ गए हैं. कैलाश राम पंचायत के लोकप्रिय सरपंच रहे थे और इलाके में उनका अच्छा जनाधार था. अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है. ग्रामीणों ने बताया कि कैलाश राम मिलनसार और समाजसेवा में हमेशा आगे रहते थे.

उधर वाल्मीकिनगर में मोबाइल इस्तेमाल करते समय बिजली गिरने से दो बच्चे मामूली रूप से जख्मी हो गए. प्रशासन ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि बारिश और तूफान के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया. बगहा-2 के सीओ रवि प्रकाश चौधरी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिजनों को सरकारी मदद दी जाएगी.

कैलाश राम जनसुराज पार्टी से जुड़े थे और पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ सक्रिय राजनीति में काम कर रहे थे. साथ ही वे राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नौतनवा में नाइट गार्ड के रूप में भी कार्यरत थे. उनकी मौत को पार्टी ने व्यक्तिगत क्षति बताया है.

घटना के बाद जनसुराज नेताओं ने कामरान अजीज की अगुवाई में शोक सभा आयोजित की. इसमें राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य अरविंद उरांव, अब्दुल वहीद उर्फ झून्ना, दीपू पांडेय, उमेश दूबे, प्रधान शिक्षक शिवशंकर यादव और मुन्ना पंडित समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे. सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

