घर से बुलाया शराब पार्टी की और फिर युवक का काट दिया गला, बेतिया में सनसनीखेज वारदात
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2928569
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

घर से बुलाया शराब पार्टी की और फिर युवक का काट दिया गला, बेतिया में सनसनीखेज वारदात

Saurabh Kumar Murder News: बेतिया में सौरभ कुमार नाम के युवक की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने बताया कि युवक को घर से रात में फोन करके बुलाया गया था, इसके बाद सुबह उसका शव मिला.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 19, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

बेतिया में युवक की हत्या
बेतिया में युवक की हत्या

Bettiah/बेतिया: पश्चमी चंपारण के बेतिया के बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गला रेत नृशंस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर अपराधियों ने शराब पार्टी भी की है, क्योंकि घटनास्थल पर देशी विदेशी शराब के पैकेट भी बरामद हुआ है. घटना नरकटियागंज के लौकरिया गांव की है. 

पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही
मृत युवक का नाम सौरभ कुमार है, जिसे गुरुवार की रात में घर से बुला नृशंस हत्या कर दी गई है. सूचना पर पहुंची शिकारपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. 

घर से रात में फोन कर बाहर बुलाया गया
मृतक के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की देर रात उसे फोन कर बाहर बुलाया गया. शुक्रवार की सुबह गन्ने के खेत में सौरभ का शव मिला. सौरभ कुमार पटना में रहता था. हाल ही में वह घर आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Patna News: मरीन ड्राइव से पकड़ा गया शकील मलिक हत्याकांड का शूटर मनीष पगला

घटनास्थल पर शराब के पैकेट भी मिले
घटनास्थल पर शराब के पैकेट भी मिले है, जिससे पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब पार्टी कर अपराधियों ने युवक का गला रेत नृशंस हत्या को अंजाम दिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें:6 घंटे में अपहरण का पर्दाफाश, एसपी शौर्य सुमन की सूझबूझ से बड़ी कामयाबी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bettiah newsBihar News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर: आवास मरम्मती के नाम पर लाखों रुपये की धांधली
Bokaro News
न्याय मिलने तक नहीं जलेगी चिता: ससुरालियों पर महिला को मारने का आरोप
Begusarai News
महिला ने लगाया आरोप और युवक की हो गई मॉब लिंचिंग, बेगूसराय में घटी ये घटना
Bihar News
गयाजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पिंडदान-तर्पण, जिला प्रशासन अलर्ट
Jharkhand news
30 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, DGP अनुराग गुप्ता से छीना गया ACB और CID का चार्ज
Bihar News
अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए
Bhojpuri news
कहां हैं मनी मिराज हो गया खुलासा? वन्नू दी ग्रेट ने ये वीडियो किया पोस्ट
Bihar News
दारोगा का सिर फटा, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीना, पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला
Bihar News
20 सितंबर के बाद कैसे होगा जमीन के कागजात में सुधार का काम? यहां सबकुछ जानिए
Ranchi News
नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा
;