घर से बुलाया शराब पार्टी की और फिर युवक का काट दिया गला, बेतिया में सनसनीखेज वारदात

Bettiah/बेतिया: पश्चमी चंपारण के बेतिया के बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गला रेत नृशंस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर अपराधियों ने शराब पार्टी भी की है, क्योंकि घटनास्थल पर देशी विदेशी शराब के पैकेट भी बरामद हुआ है. घटना नरकटियागंज के लौकरिया गांव की है.

पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही

मृत युवक का नाम सौरभ कुमार है, जिसे गुरुवार की रात में घर से बुला नृशंस हत्या कर दी गई है. सूचना पर पहुंची शिकारपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.

घर से रात में फोन कर बाहर बुलाया गया

मृतक के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की देर रात उसे फोन कर बाहर बुलाया गया. शुक्रवार की सुबह गन्ने के खेत में सौरभ का शव मिला. सौरभ कुमार पटना में रहता था. हाल ही में वह घर आया था.

घटनास्थल पर शराब के पैकेट भी मिले

घटनास्थल पर शराब के पैकेट भी मिले है, जिससे पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब पार्टी कर अपराधियों ने युवक का गला रेत नृशंस हत्या को अंजाम दिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

