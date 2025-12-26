Advertisement
घने कोहरे में भी क्लास करवा रहे प्राइवेट स्कूल वाले, ओवर स्पीडिंग का शिकार हुआ वैन और एक बच्चा घायल

Bagaha News: बगहा में घने कोहरे के कारण स्कूली बस और स्कार्पियो के बीच भीषण टक्कर हुआ, जिसमें स्कूली बच्चा समेत 3 लोग घायल है. बता दें कि बिहार में सभी सरकारी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद हैं जबकि कई जिलों में नीजी स्कूल संचालित किए जा रहें हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:15 PM IST

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां रामनगर स्थित तेलपुर देवराज गांव से बच्चों को लेकर आ रही राजहंस पब्लिक स्कूल की बस और स्कार्पियो के बीच जोरदार टक्कर हुई है. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. लिहाजा मौके पर अफरा तफरी मच गईं. घटना रामनगर थाना क्षेत्र के बैकुंठवा स्थान के समीप की बताइ गईं है. जब बस में एक दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे, जिसमें एक स्कूली बच्चा आतिफ़ अली समेत तीन स्कॉर्पियो सवार जख्मी हैं. 

बस चालक ने की ओवर टेकिंग
घायल बच्चों को आनन-फानन में रामनगर सीएचसी में भर्ती कराया गया है. रामनगर CHC में मौके पर मौजूद डॉक्टर राजेश के नेतृत्व में मेडिकल टीम प्राथमिक उपचार में जुटी है. वहीं स्कार्पियो सवार जख्मियों ने निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज शुरू करवाया है जो फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जख्मी कौशऱ अली ने बताया कि घने कोहरे के बावजूद भी तेज रफ्तार से चला रहे बस चालक ने ओवर टेकिंग की जिसके कारण यह घटना हुई है.

छुट्टी घोषित करने की मांग 
स्कूली छात्रों के परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन से स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टी घोषित करने की मांग की है. बता दें बिहार में सभी सरकारी स्कूल 31 दिसम्बर तक बंद हैं जबकि नीजी स्कूल संचालित किए जा रहें हैं. इलाके में मौसम सर्द है, ठंड में इजाफा और घना कोहरा लोगों के जनजीवन पर प्रभाव डाल रहा है. लिहाजा जरूरत है कि प्रशासन नीजी स्कूल बंदी के आदेश जारी करें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकें.

जमुई में भी स्कूल बंद
वही, जमुई जिले में ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है. जिला अधिकारी ने जमुई में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, जमुई जिले के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित), निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 05 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां आज से 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

