Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071209
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

कल से सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें पश्चिम चंपारण डीएम का नया आदेश

West Champaran News: पश्चिम चम्पारण जिले में कम तापमान की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सभी निजी/सरकारी स्कूलों को 10 बजे से पहले बंद रखने का आदेश जारी किया है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 11, 2026, 11:14 PM IST

Trending Photos

पश्चिम चम्पारण में 12 से 17 जनवरी तक सुबह 10 बजे से पहले स्कूल खोलने पर रोक (File Photo)
पश्चिम चम्पारण में 12 से 17 जनवरी तक सुबह 10 बजे से पहले स्कूल खोलने पर रोक (File Photo)

West Champaran: पश्चिम चम्पारण जिले में गिरते पारे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है. जिलाधिकारी के आदेशानुसार, सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों समेत) और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में जिले में लगातार ठंड और शीतलहर पड़ रही है. जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है. लिहाजा, इन परिस्थतियों को देखते हुए और छात्रों के हेल्थ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में सभी शैक्षणिक गतिविधियों के समय में बदलाव करना बहुत जरुरी हो जाता है. 

जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने जारी आदेश में आगे कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पश्चिमी चंपारण जिला के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों  के साथ कोचिंग संस्थानों के पढ़ाई के समय में बदलाव कर रहा हूं. अब 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर साढ़े तीन बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम की तरफ से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली स्पेशल कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: रांची में 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 6 तक छुट्टी, जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस

TAGS

West ChamparanBihar News

Trending news

West Champaran
कल से सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें पश्चिम चंपारण डीएम का नया आदेश
Valmiki Tiger Reserve
बूढ़ा हुआ तो जंगल ने निकाला, भूख ने गांव पहुंचाया, VTR की टीम ने बाघ को बचाया
Purnia News
किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप
Bhojpuri news
इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह
Ranchi News
रांची में 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 6 तक छुट्टी, जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस
Mukesh Sahani
'3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम
CM nitish kumar
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा
patna news
पटना में बढ़ती कनकनी ने रोकी स्कूलों की रफ्तार, 13 जनवरी तक घर पर रहेंगे बच्चे
BR Ambedkar Bihar University
अब सांप काटेंगे नहीं, रास्ता बदल लेंगे! मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का