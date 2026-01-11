कल से सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें पश्चिम चंपारण डीएम का नया आदेश

West Champaran: पश्चिम चम्पारण जिले में गिरते पारे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है. जिलाधिकारी के आदेशानुसार, सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों समेत) और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में जिले में लगातार ठंड और शीतलहर पड़ रही है. जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है. लिहाजा, इन परिस्थतियों को देखते हुए और छात्रों के हेल्थ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में सभी शैक्षणिक गतिविधियों के समय में बदलाव करना बहुत जरुरी हो जाता है.

जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने जारी आदेश में आगे कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पश्चिमी चंपारण जिला के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों के पढ़ाई के समय में बदलाव कर रहा हूं. अब 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर साढ़े तीन बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं.

डीएम की तरफ से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली स्पेशल कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

