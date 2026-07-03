/भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त: बगहा SP राजेश कुमार और SSB ने किया संयुक्त निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश

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बगहा में मुख्यालय के निर्देशों के तहत वाल्मीकिनगर में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, बगहा के SP राजेश कुमार ने SSB की 21वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ सीमावर्ती इलाके का संयुक्त निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, आवाजाही के तरीकों और संवेदनशील जगहों का बारीकी से जायजा लिया गया. पुलिसकर्मियों और SSB जवानों को कड़ी सतर्कता बरतने और मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और नकली नोटों की तस्करी और अवैध सामान की आवाजाही पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए गए.
गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी
साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और तस्करों पर भी कड़ी नजर रखने के खास निर्देश दिए गए. मिली जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर वाल्मीकिनगर में निरीक्षण के दौरान, पुलिस अधीक्षक ने SSB अधिकारियों के साथ मिलकर वहां तैनात कर्मियों से सुरक्षा इंतजामों, गश्त और सीमा-पार की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली. वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, अवैध आवाजाही को रोकने और दोनों देशों के आपसी तालमेल से लगातार निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.
संयुक्त निरीक्षण के दौरान, सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा के मौजूदा इंतजामों की समीक्षा की गई और जरूरी सुधारों से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. बगहा के SP राजेश कुमार ने साफ कर दिया कि सीमा पर निगरानी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमित संयुक्त गश्त के साथ-साथ, नदियों, पहाड़ियों और जंगलों समेत पूरे इलाके और सीमावर्ती सड़कों पर चौबीसों घंटे निरीक्षण जारी रहेगा. बगहा पुलिस भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने, सीमा पार अपराध और तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने और आम जनता के बीच शांति और सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है. इस संयुक्त निरीक्षण को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.