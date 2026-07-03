/भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त: बगहा SP राजेश कुमार और SSB ने किया संयुक्त निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा के मौजूदा इंतजामों की समीक्षा की गई और जरूरी सुधारों से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. बगहा के SP राजेश कुमार ने साफ कर दिया कि सीमा पर निगरानी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमित संयुक्त गश्त के साथ-साथ, नदियों, पहाड़ियों और जंगलों समेत पूरे इलाके और सीमावर्ती सड़कों पर चौबीसों घंटे निरीक्षण जारी रहेगा. बगहा पुलिस भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने, सीमा पार अपराध और तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने और आम जनता के बीच शांति और सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है. इस संयुक्त निरीक्षण को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.