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भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त: बगहा SP राजेश कुमार और SSB ने किया संयुक्त निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश

India-Nepal Border: पुलिस और SSB ने भारत-नेपाल सीमा पर वाल्मीकिनगर में संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. बगहा के SP राजेश कुमार और SSB की 21वीं बटालियन के कमांडेंट तपेश्वर संवित राउत ने सीमावर्ती सड़कों, नदियों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 03, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:45 PM IST
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त: बगहा SP राजेश कुमार और SSB ने किया संयुक्त निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश
Image Credit: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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