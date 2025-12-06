Advertisement
बेतिया में खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया सख्त आदेश

Bettiah News: बेतिया नगर निगम ने शहर में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. निगम की टीम ने क्षेत्र निरीक्षण में पाया कि सड़क किनारे बिना किसी मानक और सफाई के मांस-मछली की बिक्री हो रही है, जिससे संक्रमण और यातायात दोनों की समस्या बढ़ रही थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:19 PM IST

बेतिया से आई बड़ी खबर के अनुसार शहर में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल वही दुकानदार मांस और मछली बेच सकेंगे जिनके पास ट्रेड लाइसेंस होगा. इसके साथ ही तय मानकों और शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और दुकानें बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि बड़ी संख्या में दुकानदार बिना किसी मानक के सड़क किनारे खुले में मांस और मछली बेच रहे थे. इस पर आपत्ति जताते हुए निगम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की. विज्ञप्ति में कहा गया है कि खुले में मांस-मछली बिक्री से बीमारी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा सड़क किनारे दुकानों के कारण यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बनती है.

नगर निगम ने आदेश दिया है कि उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी मांस-मछली दुकानदार ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और उसी आधार पर अपनी दुकानें चलाएं. सड़क का अतिक्रमण न करें और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें. आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.

बेतिया शहर में लंबे समय से सड़क किनारे खुले में मांस-मछली बिक्री आम बात रही है. दुकानदार बिना सफाई, ढकने की व्यवस्था और स्वास्थ्य मानकों के मांस-मछली बेचते थे. धूल, मक्खी और गंदगी के बीच बिकने वाले इन खाद्य पदार्थों को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों में चिंता बढ़ रही थी. कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो रही थीं और लगातार जाम लगता था.

ये भी पढ़ें- 'गलत कमाई पर जाएगी नौकरी', सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मंत्री ने दी चेतावनी

नगर आयुक्त और आईएएस अधिकारी लक्ष्मण तिवारी ने शहर में स्वच्छता सुधारने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. उनके निर्देशों के बाद नगर निगम प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध लागू कर दिया. अधिकारी ने साफ कहा कि शहर की सफाई, स्वास्थ्य सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम जरूरी था.

ये भी पढ़ें- बगहा में गन्ना किसानों ने चेताया, कहा- मांगें नहीं मानी गईं तो होगा और बड़ा आंदोलन

बेतिया के स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि खुले में बिकने वाला मांस-मछली अक्सर संक्रमित होता है और बीमारी फैलाने का कारण बनता है. व्यापारियों द्वारा सड़क किनारे कब्जा कर दुकानें चलाने से न सिर्फ गंदगी बढ़ती है बल्कि यातायात में भी बाधा आती है. ऐसे में नगर निगम का यह फैसला शहर की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

