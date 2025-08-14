Bihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के बगहा से एक दिलदहला देने वाली खबर टाउन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 मलाही टोला से आया है, जहां एक शख्स की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गईं है. दरअसल 55 वर्षीय श्याम सुंदर कुशवाहा की बीती रात हत्या कर दी गईं है. आशंका जताई जा रही है की गला रेतकर शख्स के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई है. पुलिस ने मृतक की बहू महिमा (28) समेत दिलशाद (23) पिता भोला मियां और भुलाई मियां (33) पिता शादिक मियां को गिरफ्तार किया है.

परिजनों ने कहा कि यदि वह कुछ मांगती तो वे दे देते, पूरी संपत्ति भी, लेकिन इस तरह की हत्या बेहद निंदनीय है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. मृतक के छोटे भाई की पत्नी मालती देवी ने बताया कि महिमा के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी. पति के जाने के बाद महिमा और उसके ससूर में हमेशा विवाद होता रहता था. हत्या का कारण व्यक्तिगत विवाद लग रहा है, जमीन या संपत्ति को लेकर पहले कोई मतभेद नहीं था.

ये भी पढ़ें: पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड

घटना की रात मृतक के भाई की पत्नी ने चीख सुनकर दौड़ लगाई तो शव सीढ़ियों पर पड़ा मिला. पुलिस ने आरोपियों के पास से कट्टा और धारदार हथियार बरामद किया है. बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एफएसएल टीम जांच में जुटी है, घर को सील कर दिया गया है और साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं.

एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी. बता दें की शहर में हुए इस हत्याकांड से सनसनी फैल गईं है वहीं परिजनों का रों रों कर बुरा हाल है जबकि हत्या की इस वारदात से तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुईं है.

इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!