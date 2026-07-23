Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /इज्जत की खातिर साले और ससुर ने ही ले ली शेख असलम की जान, बेतिया पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

इज्जत की खातिर साले और ससुर ने ही ले ली शेख असलम की जान, बेतिया पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

बेतिया में पुलिस ने शेख असलम हत्याकांड का महज 3 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने छापेमारी करते हुए महज 3 घंटे के भीतर घटना में शामिल लड़की का भाई शाहिद खान और पिता मैनुद्दीन खान, दोनों मुख्य आरोपियों को धर दबोचा.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:21 PM IST
इज्जत की खातिर साले और ससुर ने ही ले ली शेख असलम की जान, बेतिया पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
Image Credit: (File Photo) बेतिया एसएसपी कुमार गौतम

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और अवैध हथियारों की मंडी, पढ़ें बिहार की 4 बड़ी क्राइम खबरें
Bihar News4 min ago
2
Nalanda News1 hr ago
3
patna accident1 hr ago
4
Jharkhand news2 hrs ago
5
Samrat Sarkar 100 days Complete2 hrs ago