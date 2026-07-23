/इज्जत की खातिर साले और ससुर ने ही ले ली शेख असलम की जान, बेतिया पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

घटना की सूचना मिलते ही बेतिया एसएसपी कुमार गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस ने छापेमारी करते हुए महज 3 घंटे के भीतर घटना में शामिल लड़की का भाई शाहिद खान और पिता मैनुद्दीन खान, दोनों मुख्य आरोपियों को धर दबोचा. पूछताछ के दौरान आरोपी भाई शाहिद खान ने बताया कि उसकी बहन के प्रेम विवाह करने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ था. इसी का प्रतिशोध लेने के लिए उसने असलम की हत्या की घटना को अंजाम दिया.